Новини Кіно 28.04.2023 о 15:41

Сиквел «Аліта: Бойовий ангел» — продюсер Джон Ландау веде перемовини з режисером Робертом Родріґесом та акторкою Розою Салазар

Катерина Даньшина

Авторка новин

Сиквел «Аліта: Бойовий ангел» — продюсер Джон Ландау веде перемовини з режисером Робертом Родріґесом та акторкою Розою Салазар

Продюсер Джон Ландау в інтерв’ю Screen Rant повідомив, що розпочав перемовини про знімання потенційного продовження науково-фантастичного фільму про дівчину-кіборга «Аліта: Бойовий ангел» з режисером Робертом Родріґесом та акторкою Розою Салазар.

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«Ми працюємо над цим‎», – сказав Ландау, додавши, що «розмовляв з Робертом і з Розою, і все йшло добре».

«Аліта: Бойовий ангел» – це американський науково-фантастичний фільм 2019 року, знятий режисером Робертом Родріґесом та продюсером Джеймсом Кемероном за манґою Юкіто Кісіро «Gunnm». За сюжетом дівчина-кіборг, яка втратила пам’ять, намагається подолати усі небезпеки антиутопічного науково-фантастичного світу, в якому опинилася, і водночас змиритися зі своєю справжньою природою.

Стрічка заробила $404 млн у всьому світі при приблизному бюджеті в $170 млн.

Фільм закінчився несподівано, тож фанати очікували на продовження і навіть організували спеціальну акцію з хештегами у Twitter. Один із найзавзятіших у 2020 році запустив літак з повідомленнями #AlitaSequel і #AlitaArmy, який кружляв у небі над будівлею під час церемонії «Оскар».

Судячи зі слів Ландау, Родріґес і Салазар підтримують його ідею. Актор Крістоф Вальц також заявив, що готовий повторити роль опікуна Аліти, доктора Дайсона Ідо, у сиквелі.

Продюсер, який працював над «Аватаром‎» 2009 року та його сиквелом 2022 року, під час розмови з журналістами торкнувся теми того, як фільми про мешканців Пандори й «Аліта: Бойовий ангел» вплинули один на одного з точки зору реалістичності персонажів.

«Думаю, що ми вчилися з «Аватара» в тому, наскільки більше нюансів в обличчях та витонченості ми можемо додати в наших емоційних та людиноподібних персонажів. «Аліта» була б неможливою, якби не наша робота в «‎Аватарі», а «‎Аватар: Шлях води» не був би тим, чим він є без «‎Аліти», – каже Ландау.


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