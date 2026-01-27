Amazon оновила графік виходу серіалу "Фолаут": останні два епізоди вийдуть раніше

Кадри з серіалу "Фолаут" / Amazon

Прем’єри останніх двох епізодів серіалу “Фолаут” (7 та 8) відбудуться раніше запланованих дат.





Згідно з Amazon, дати змістились на день: 7 епізод “переїхав” на сьогодні, 27 січня (замість 28-го), а 8-й — на 3 лютого (замість 4-го). Нагадаємо, що на другому сезоні, до великого суму фанатів, компанія обрала щотижневий випуск замість одночасного релізу всіх епізодів, як було у першому.

Good morning, Vault Dwellers! Due to strong participation and interest, we have amended the start times for the remaining Season Two presentations. Episode Seven will now begin Tuesday, Jan. 27 at 6 p.m. PT, and Episode Eight will now begin Tuesday, Feb. 3 at 6 p.m. PT. Your… pic.twitter.com/x1LhnwEsRL — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) January 26, 2026





Серіал, заснований на серії відеоігор Bethesda Game Studios, розгортається через 200 років після ядерного вибуху: частина людей перебуває в сховищах, тоді як решта вимушена лишатись на поверхні разом з мутантами та злочинцями. Серед основних персонажів: жителька сховища 33 Люсі Маклін (Елла Пернелл), лицар Братства сталі Максимус (Аарон Мотен) та Гуль (Волтон Гоггінс).

У продовженні Люсі шукає свого батька Хенка (Кайл Маклаклен), заручившись допомогою Гуля. Паралельно нам демонструють купу флешбеків з минулого Купера Говарда, які потроху підводять до відповіді, як і за чиєю виною сталася катастрофа. На цей час другий сезон “Фолаут” має оцінку в 97% від критиків на Rotten Tomatoes. Розробку третього підтверджено, разом із реаліті-шоу Fallout Shelter.

Раніше в Amazon відзвітували, що другий сезон “Фолаут” став шостим за популярністю сезоном на платформі, а саме шоу — третій найкращим із тих, що отримали продовження, після “Перснів влади” та “Річера”. Цифр переглядів, на жаль, не розкривають.