Новини Кіно 27.01.2026 comment views icon

Amazon оновила графік виходу серіалу "Фолаут": останні два епізоди вийдуть раніше

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Amazon оновила графік виходу серіалу "Фолаут": останні два епізоди вийдуть раніше
Кадри з серіалу "Фолаут" / Amazon

Прем’єри останніх двох епізодів серіалу “Фолаут” (7 та 8) відбудуться раніше запланованих дат.


Згідно з Amazon, дати змістились на день: 7 епізод “переїхав” на сьогодні, 27 січня (замість 28-го), а 8-й —  на 3 лютого (замість 4-го). Нагадаємо, що на другому сезоні, до великого суму фанатів, компанія обрала щотижневий випуск замість одночасного релізу всіх епізодів, як було у першому.


Серіал, заснований на серії відеоігор Bethesda Game Studios, розгортається через 200 років після ядерного вибуху: частина людей перебуває в сховищах, тоді як решта вимушена лишатись на поверхні разом з мутантами та злочинцями. Серед основних персонажів: жителька сховища 33 Люсі Маклін (Елла Пернелл), лицар Братства сталі Максимус (Аарон Мотен) та Гуль (Волтон Гоггінс).

У продовженні Люсі шукає свого батька Хенка (Кайл Маклаклен), заручившись допомогою Гуля. Паралельно нам демонструють купу флешбеків з минулого Купера Говарда, які потроху підводять до відповіді, як і за чиєю виною сталася катастрофа. На цей час другий сезон “Фолаут” має оцінку в 97% від критиків на Rotten Tomatoes. Розробку третього підтверджено, разом із реаліті-шоу Fallout Shelter.

Раніше в Amazon відзвітували, що другий сезон “Фолаут” став шостим за популярністю сезоном на платформі, а саме шоу — третій найкращим із тих, що отримали продовження, після “Перснів влади” та “Річера”. Цифр переглядів, на жаль, не розкривають.

Другий сезон “Фолаут” подвоїв популярність ігор Bethesda у Steam

Спецпроєкти
Огляд Blackview MEGA 12 – водонепроникного смартпланшета із захистом IP69K та безплатними аксесуарами
Планувальник задач із календарем: як візуальне планування підвищує ефективність команди

Популярні новини

arrow left
arrow right
“Війна ніколи не змінюється”: Рон Перлман повернувся в “Фолаут”
"Ти помреш — я помру": Netflix показав трейлер нових епізодів "Дивних див”
Кіт Харрінгтон більше не хоче й наближатися до "Гри престолів", але мріє про "будь-яку роль" в новому "Гаррі Поттері"
Microsoft, Meta та Amazon платитимуть "Вікіпедії" за навчання ШІ — компанії уклали угоду
"Сезон зіпсовано": творець Fallout каже, що "Дивні дива" допустились "критичної" помилки в правилах Dungeons & Dragons
Другий том "Дивних див" триватиме менше 3,5 години
Ева Грін зіграє у “Венздей” тітку Офелію
Тизер нової "Клініки": Зак Брафф повертається у "Святе серце" через 15 років після завершення серіалу
Нью-Вегас вже тут! Вийшов 2-й сезон серіалу "Фолаут" з майже ідеальним рейтингом у 98%
"Прощавайте, невдахи": трейлер фіналу "Ласкаво просимо до Деррі" анонсує епічну битву з Пеннівайзом
На HBO відбулась премʼєра "Лицаря сімох королівств" — приквелу "Гри престолів" про Дунка та Егга
Нова Fable запозичила техніку оповіді з серіалу "Офіс”
Netflix показав трейлер детективу "Сім циферблатів Аґати Крісті", реліз — 15 січня
Рейтинг серіалу "Дивні дива" обвалився на 5 сезоні: 58% на Rotten Tomatoes та антирекорд з 5,9 бала на IMDb
Amazon замовила одразу два сезони для серіалу God of War — перші епізоди зніме режисер "Сьогуна" та "Хлопаків"
Краще, ніж в "Локі" та "ВандаВіжен": серіал "Диво-людина" оцінили в 96% на Rotten Tomatoes
Фани зламали Netflix в очікуванні 9-го і неіснуючого епізоду "Дивних див"
Bethesda хоче, щоб ви грали у Fallout 5 протягом “600 годин”
Епізод з "моментом Вілла" побив рекорд "Дивних див" — найвища оцінка IMDb в історії шоу
Рекорд Netflix: "Дивні дива" зібрали 59,6 млн переглядів за 5 днів
"Дивні дива 5" знімали без готового сценарію, а фінал початково тривав 3+ години
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати