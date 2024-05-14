Amazon подовжила серіал «Хлопаки» / The Boys на 5-й сезон

Під час проведення презентації Upfront у вівторок компанія Amazon анонсувала продовження серіалу «Хлопаки» / The Boys на 5-й сезон. Ця новина з’явилася приблизно за місяць до виходу 4-го сезону на Prime Video.

«Хлопаки» — це відвертий і сміливий серіал, який продовжує захоплювати наших клієнтів у всьому світі, пронизуючи культурну тканину сезон за сезоном», — сказав Вернон Сандерс, голова телевізійного відділу Amazon MGM Studios. «Ми пишаємося цим серіалом, який перетворився на глобальну франшизу, і ми раді, що Ерік Кріпке та творча команда мають ще більше захоплюючих історій, щоб розповісти всім відданим шанувальникам».

Серіал «Хлопаки» заснований на однойменному коміксі від Гарта Енніса та Даріка Робертсона, які також є виконавчими продюсерами. Кріпке розробив серіал для телебачення та виступає шоуранером та виконавчим продюсером. Сюжет розгортається в альтернативній реальності, де особи з надздібностями стали публічними фігурами та знаменитостями, але дехто з них зловживає своїми силами.

Четвертий сезон «Хлопаків» відбуватиметься під час виборів, політична напруга призводить до насильницьких зіткнень. У 4-му сезоні серіалу «Хлопаки» знімаються Карл Урбан, Джек Куейд, Ентоні Старр, Ерін Моріарті, Джессі Т. Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капоне, Карен Фукухара, Колбі Мініфі, Клаудія Думіт і Кемерон Кроветті. До акторського складу також приєднаються Сьюзан Гейворд, Велорі Каррі та Джеффрі Дін Морган.

Прем’єра 4-го сезону з 8 серій відбудеться 13 червня. Відразу покажуть 3 епізоди, а потім щотижня виходитиме новий епізод. Показ 4-го сезону закінчиться фінальним епізодом 18 липня.

Джерело: deadline