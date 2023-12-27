Amazon показуватиме рекламу в фільмах та серіалах Prime Video з 29 січня

З кінця січня фільми та серіали на платформі розбиватимуть короткими рекламними роликами — щоб позбавитись пауз необхідно щомісяця сплачувати додаткові кошти.

У вересні Amazon анонсувала рекламу на платформі, а нині назвала офіційну дату старту — 29 січня.

«Це дозволить нам інвестувати в привабливий контент і збільшувати ці інвестиції протягом тривалого періоду часу», — заявила компанія в електронному листі клієнтам про очікуваний перехід на «обмежену рекламу». «Ми прагнемо мати значно менше реклами, ніж лінійне телебачення. Вартість поточної передплати Prime не змінюється».

Утім переглянути контент Prime Video без реклами все-таки можна — за додаткові $2,99 на місяць (нинішня ціна — $5,99 на місяць для України).

Уперше Amazon почала показувати рекламу у футбольних трансляціях у 2022 році — після отримання ексклюзивних прав на Thursday Night Football у рамках 11-річної угоди на суму $13,2 мільярда.

Раніше тарифи з рекламою запустили Netflix і Disney+, і нині Apple TV+ залишається єдиною великою стримінговою платформою, яка використовує чисту модель передплати.

Торік Amazon заробила на рекламі $38 млрд і попри те, що вони становлять невелику частку від загального річного доходу в $502 млрд — цей показник зростає щоквартально більш ніж на 20%. Серед оригінальних шоу Prime Video: розкритикований та найдорожчий в історії серіал «‎Володар перснів: Персні влади», «Дивовижна місис Мейзел», «Хлопаки», «Джек Раян» та інші.