Користувачі обвалили рейтинг «Кільця влади» до 3,3 з 10 на Metacritic і 45% на Rotten Tomatoes – расизм, сексизм та упередження

На Amazon Prime відбулася прем’єра серіалу «Володар кілець: Кільця влади», і перші два епізоди дають чудове уявлення про сюжет та масштаб цієї історії. Раніше більшість критиків зійшлися на думці, що це розкішне та елегантне шоу, що загалом відповідає оригінальним історіям Толкіна.

Думки можливі будь-які, але для когось позитивні аспекти «Кільця влади» не виправдовують наявності безлічі жіночих персонажів та більш різноманітний акторський склад, ніж можна було очікувати від історії, що відбувається у Середзем’ї.

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На Metacritic серіал набрав 3,3 бала з 10, на Rotten Tomatoes у нього 45% користувацького рейтингу, а на IMDb він має відносно більш притомні 7 балів, хоча 21,6% з 6000 користувачів поставили йому одну зірку. Озброїмося спокоєм, скептицизмом та подивимося, що ставлять серіалу у провину.

Деякі рецензії відкидають створений образ Галадріель як «Карен» та «Мері Сью», не погоджуючись з тим, що її зображують досвідченим воїном, готовим кинути виклик своєму королеві. Інші стверджують, що шоу надає «забагато часу для меншин».

Багато хто думає, що різноманітніший акторський склад зводить нанівець данину Толкіна «загубленим міфам і легендам Британських островів». Хтось вважає, що чоловіки у владі показані не дуже розумними (при цьому в житті політиків-чоловіків не лає за це лише лінивий).

З обговорень, що передують виходу серій, можна зробити висновок, що значна частина рецензентів сформуваливласну думку про «Кільця влади» задовго до сьогоднішньої прем’єри, і будь-яке шоу нічого не зможе з цим зробити. Також очевидно, що люди, котрі увірували у власну попередню думку, псують задоволення від перегляду передусім самим собі.

Джерело: We Got This Covered