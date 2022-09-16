Amazon запустив у виробництво серіал-продовження фільму «Той, хто біжить по лезу 2049» — Рідлі Скотт у справі

Amazon остаточно затвердив серіал у всесвіті Blade Runner для свого онлайн-кінотеатру Prime Video, повідомляють Deadline та Variety. Мова йде про «Той, хто біжить по лезу 2099» — продовження фільму «Той, хто біжить по лезу 2049» з Гаррісоном Фордом та Раяном Гослінгом, що вийшов у 2017 році.

Жодних подробиць сюжету поки немає, проте з назви очевидно, що дія майбутнього серіалу розгорнеться через 50 років після подій фільму Дені Вільнева. Водночас співкерівник відділу телебачення Amazon Studios Вернон Сандерс у заяві Deadline and The Hollywood Reporter запевнив, що ніхто не збирається ламати канони, а навпаки — «підтримати логіку, теми та дух фільмів-попередників».

Також відомо, що Рідлі Скотт зробить свій вклад — режисер оригінального фільму з Гаррісоном Фордом виступить виконавчим продюсером. Шоураннером затверджена Сілка Луїза (серіал «Сяючі дівчата» для Apple TV+ та серіал Halo).

Ні подробиць про акторський склад, ні навіть приблизних термінів виходу «Той, хто біжить по лезу 2099» поки немає. Водночас події попередніх фільмів та хронологія шоу залишають мізерні шанси на появу вже знайомих героїв.

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Та хай там як, потенційно «Той, хто біжить по лезу 2099» виглядає як одне із найамбітніших шоу Amazon. Останніми роками компанія стабільно нарощувала обсяги виробництва оригінального контенту Prime Video, і, схоже, інвестиції виправдали себе — «Володар перснів: Персні влади» показав кращий старт на Prime Video (у день прем’єри шоу зібрало 25 мільйонів глядачів). Раніше повідомлялося, що виробництво першого сезону коштувало 465 мільйонів доларів, що робить серіал найдорожчим (найдорожчі сезони «Гри престолів» коштували близько 100 мільйонів доларів).

Якщо хочете сильніше заглибитися у всесвіт Blade Runner перед виходом нового серіалу, то можемо порадити аніме-серіал Blade Runner: Black Lotus, який вийшов у листопаді минулого року.