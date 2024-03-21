Новини Софт 21.03.2024 о 19:00 comment views icon

AMD анонсувала FSR 3.1 та випустила AMD Software Adrenalin Edition 24.3.1 із підтримкою Dragon’s Dogma 2

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Вадим Карпусь

Автор новин

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Під час проведення Конференції розробників ігор (GDC) компанія AMD представила нову версію технології масштабування та генерації кадрів FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1. Вона пропонує низку ключових оновлень:

  • Масштабування покращує візуальну якість у певних ситуаціях, таких як поліпшення часової стабільності (зменшення мерехтіння та/або тріпотіння), краще збереження деталей, а також зменшення ореолів та «шипіння».
  • Відокремлення масштабування від генерації кадрів, що дозволяє технології генерації кадрів AMD FSR 3.1 працювати з іншими рішеннями масштабування.
  • Підтримка наборів для розробки ігор Vulkan та Xbox.
  • Новий API FidelityFX спрощує налагодження для розробників і забезпечує сумісність із майбутніми версіями FSR.

Першою анонсованою грою, яка отримає AMD FSR 3.1, є Ratchet & Clank: Rift.

Нагадаємо, AMD FidelityFX Super Resolution — це рішення з відкритим вихідним кодом. Воно надає значний приріст частоти кадрів у підтримуваних іграх, забезпечуючи високу якість та продуктивність ігор практично на будь-якому обладнанні, включно з графічними й обчислювальними процесорами AMD, обладнанням конкурентів та ігровими консолями.

 

Окрім того, AMD випустила нову версію програмного забезпечення AMD: Adrenalin Edition 24.3.1, яке забезпечує підтримку Dragon’s Dogma 2, Horizon Forbidden West Complete Edition та Outpost: Infinity Siege, а також розширену підтримку HYPR-Tuned для Dragon’s Dogma 2, Diablo IV, Ghostrunner 2 і Suicide Squad: Kill the Justice League. Користувачі можуть завантажити останню версію програмного забезпечення AMD: Adrenalin Edition тут.

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Коли AMD HYPR-RX увімкнено в HYPR-налаштованій грі, автоматично увімкнеться AMD RSR або FSR (якщо підтримується в грі), а також AMD Radeon Anti-Lag та AMD Radeon Boost, щоб забезпечити додатковий приріст продуктивності та зменшення затримок.

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