banner
Новини Технології 31.07.2025 comment views icon

AMD планує «відеокарту» для ШІ — дискретний NPU працюватиме з ПК

author avatar

Олексій Єрін

Автор новин

AMD планує «відеокарту» для ШІ — дискретний NPU працюватиме з ПК
Приклад дискретної обчислювальної платформи / AMD

Схоже, що незабаром у звичайних ПК з’явиться новий тип карт розширення, який матиме на борту окремий нейропроцесор для роботи зі штучним інтелектом.

Одне з впливових американських ІТ-видань (CRN) повідомило, що керівник клієнтського CPU-відділу AMD, Рахул Тіку, розглядає можливість виведення на ринок спеціалізованого ШІ-прискорювача у вигляді окремої карти розширення для десктопних ПК.

«Це новий для нас напрям, і ми уважно стежимо за відповідним сегментом ринку. Але в нас має бути готове рішення, якщо ця сфера застосування його потребуватиме. Якщо подивитися на можливості наших технологій, неважко зрозуміти, що ми можемо досягти цього досить швидко», — зазначив Рахул.

Сама ідея не є новою. У світі вже існують аналогічні рішення, наприклад, Qualcomm Cloud AI 100 Ultra, однак вони призначені виключно для великих датацентрів. AMD ж планує випустити дискретний NPU і вивести швидкість та зручність роботи зі штучним інтелектом на новий рівень у настільних ПК. Якщо це станеться, звичайні користувацькі системи також отримають серйозний ривок у роботі з ШІ та зможуть наблизитися, або ж навіть випередити новітні рішення для мобільних і компактних пристроїв, такі як AMD Strix Halo.

Ще одним напрямом застосування дискретного NPU може стати поєднання його обчислювальних можливостей з іншими компонентами системи. Наприклад, з урахуванням того, що у відеокартах NVIDIA Blackwell з’явилась підтримка нейронних шейдерів і дедалі більше навантаження переноситься з CUDA-ядер на тензорні, новий підхід AMD міг би суттєво прискорити процес 3D-рендерингу за допомогою нейромереж. Це, своєю чергою, зробило б дискретний NPU не таким вузькоспеціалізованим. Поки що все перебуває на ранньому етапі обговорень, але очевидно, що AMD має великі плани на десктопний ШІ-напрям.

Джерело: Wccftech

Популярні новини

Перші два сезони серіалу «Гаррі Поттер» отримають по 6 епізодів і зйомки «одне за одним», Волдеморта вже обрали — ЗМІ
Google запускає нові сервіси в Україні: тариф AI Ultra, створення відео Flow та «оживлення» фото
Переселення цілої держави: мешканці Тувалу переїдуть в Австралію через затоплення островів
Працює з ліжка, а в перервах — дайвінг: бос Valve розкрив свій розпорядок дня
Ліквідації коротких позицій сягнули рекордних $1 млрд на тлі нових максимумів біткоїна
Microsoft Edge стає ШІ-браузером — порівняння товарів, допомога з вкладками та інше у Copilot Mode
Зонд NASA Parker прилетів на Сонце і розгадав одну з його таємниць
Epic Games безплатно роздає Civilization 6 Platinum Edition — стратегія вартістю понад ₴1000
Call-центри з України вкрали 1,5 млн грн у громадян ЄС і відмивали гроші в крипті
«Миротворець» подорожує паралельними світами у новому трейлері, а Джеймс Ганн розповідає про світ DCU
Це мала зробити NVIDIA — вийшов корпус ПК у стилі відеокарт Founders Edition
Детектив жахів «Зброя» стартував зі 100% на Rotten Tomatoes, але є нюанс
Перші дані про лінійку AMD Ryzen Pro 9000 — до 12 ядер Zen 5 та TDP 65 Вт
Відеоогляд Acer TravelMate P4 13: легкий, автономний та потужний ноутбук усього від 13 999 грн
Українська Disco Elysium про голоси в голові вийшла в ранньому доступі Steam
Новий тест відрізняє текст ШІ з точністю 96% та 1% похибки, — Мічиганський університет
Пізно ліг — цироз печінки. Вчені пов’язали нерегулярний сон з 172 захворюваннями
Apple iPhone тепер касовий апарат — Monobank запускає «Термінал у смартфоні» для iOS
Нова технологія зробить роботів спритними, як люди, і вони не послизнуться
Перші деталі серіалу God of War — історія про пригоди Кратоса й Атрея, готують два сезони (в першому 10 епізодів)
Токени World Liberty Financial стануть відкритими для торгівлі
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати