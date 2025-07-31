AMD планує «відеокарту» для ШІ — дискретний NPU працюватиме з ПК

Приклад дискретної обчислювальної платформи / AMD

Схоже, що незабаром у звичайних ПК з’явиться новий тип карт розширення, який матиме на борту окремий нейропроцесор для роботи зі штучним інтелектом.

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Одне з впливових американських ІТ-видань (CRN) повідомило, що керівник клієнтського CPU-відділу AMD, Рахул Тіку, розглядає можливість виведення на ринок спеціалізованого ШІ-прискорювача у вигляді окремої карти розширення для десктопних ПК.

«Це новий для нас напрям, і ми уважно стежимо за відповідним сегментом ринку. Але в нас має бути готове рішення, якщо ця сфера застосування його потребуватиме. Якщо подивитися на можливості наших технологій, неважко зрозуміти, що ми можемо досягти цього досить швидко», — зазначив Рахул.

Сама ідея не є новою. У світі вже існують аналогічні рішення, наприклад, Qualcomm Cloud AI 100 Ultra, однак вони призначені виключно для великих датацентрів. AMD ж планує випустити дискретний NPU і вивести швидкість та зручність роботи зі штучним інтелектом на новий рівень у настільних ПК. Якщо це станеться, звичайні користувацькі системи також отримають серйозний ривок у роботі з ШІ та зможуть наблизитися, або ж навіть випередити новітні рішення для мобільних і компактних пристроїв, такі як AMD Strix Halo.

Ще одним напрямом застосування дискретного NPU може стати поєднання його обчислювальних можливостей з іншими компонентами системи. Наприклад, з урахуванням того, що у відеокартах NVIDIA Blackwell з’явилась підтримка нейронних шейдерів і дедалі більше навантаження переноситься з CUDA-ядер на тензорні, новий підхід AMD міг би суттєво прискорити процес 3D-рендерингу за допомогою нейромереж. Це, своєю чергою, зробило б дискретний NPU не таким вузькоспеціалізованим. Поки що все перебуває на ранньому етапі обговорень, але очевидно, що AMD має великі плани на десктопний ШІ-напрям.

Джерело: Wccftech