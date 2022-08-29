Ryzen 7000 — ціни на нові настільні CPU AMD з’явилися за кілька годин до анонсу (вони залишилися на рівні Ryzen 5000)

Анонс AMD Ryzen серії 7000 відбудеться цієї ночі, але завдяки витоку сайту wccftech стала відомою ціна нових чипів. За даними сайту, спочатку будуть випущені чотири моделі на основі 5-нм архітектури Zen 4: Ryzen 9 7950X, 9 7900X, 7 7700X та 5 7600X. Їх вартість буде такою самою, що й у попередників:
- Ryzen 9 7950X – $799
- Ryzen 9 7900X – $549
- Ryzen 7 7700X – $449
- Ryzen 5 7600X – $299
Оглядачі очікували на деяке зниження ціни, але й цей результат є непоганим, якщо врахувати перехід на дорожчий техпроцес TSMC 5 нм. Водночас така вартість може ускладнити конкуренцію з Intel, що пропонує більшу кількість ядер (з огляду на енергоефективні) за меншою чи порівнянною ціною.
Попередні характеристики процесорів Ryzen 7000
AMD Ryzen 9 7950X отримає 16 ядер та 32 потоки, як і його аналоги з попередніх поколінь. Процесор працюватиме з базовою частотою 4,5 ГГц, розганяючись у режимі Boost до 5,7 ГГц (5,85 ГГц F-Max), що має зробити його на 200 МГц швидшим, ніж Intel Core i9-12900KS з частотою Boost 5,5 ГГц для одного ядра. AMD встановила для чипа TDP 170 Вт (230 Вт PPT). Процесор оснащений 64 МБ кешу L3 та 16 МБ L2.
Ryzen 9 7900X складається з 12 ядер, що обробляють 24 потоки даних. CPU має ще більшу базову тактову частоту 4,7 ГГц, що зростає до 5,6 ГГц на одне ядро. TDP також 170 Вт, кеш-пам’яті 64 МБ кешу L3 та 12 МБ L2.
Ryzen 7 7700X має 8 ядер та 16 потоків. Він матиме базову тактову частоту 4,5 ГГц та максимальну частоту 5,4 ГГц, але з нижчим TDP 105 Вт (142 Вт PPT). Процесор отримає пул кеш-пам’яті об’ємом 40 МБ, що складається з 32 МБ L3 та 8 МБ L2.
Поки що невідомо про вихід процесорів Ryzen 7 7800X. Цілком можливо, що AMD випустить наступника Ryzen 7 5800X3D з ядрами Zen 4 (3D V-Cache). Якщо це так, то можливе оновлення лінійки процесорів пізніше цього року, оскільки компоненти V-Cache були підтверджені AMD для запуску наприкінці четвертого кварталу.
Ryzen 5 7600X складатиметься з 6 двопотокових ядер з високою базовою тактовою частотою 4,7 ГГц, що підвищується до 5,3 ГГц. Його TDP 105 Вт (142 Вт PPT) набагато вищий, ніж у 65-ватного попередника. CPU буде мати 38 МБ кеш-пам’яті з 32 МБ L3 та 6 МБ L2 на кристалі.
За словами джерела, ціни та характеристики процесорів можуть змінитися дуже швидко. Фінальний варіант буде відомий завтра.