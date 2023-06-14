AMD представила Ryzen PRO 7000 — процесори для бізнес-ноутбуків та ПК з додатковими функціями безпеки та розширеною підтримкою

У лінійці десктопних процесорів AMD Ryzen PRO 7000 з архітектурою Zen 4 для платформи AM5 заявлено три моделі: Ryzen 9 PRO 7945, Ryzen 7 PRO 7745 і Ryzen 5 PRO 7645. У порівнянні з попереднім поколінням PRO максимальна частота процесорів збільшилася на 400-700 МГц, а базова зросла на 100-700 МГц. При цьому TDP 65 Вт та кількість ядер залишилися незмінними.

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Ryzen 9 PRO 7945 отримав 12 ядер, 24 потоки, 76 МБ кешу L2+L3 та тактові частоти 3,7-5,4 ГГц

Ryzen 7 PRO 7745 має 8 ядер та підтримує 16 потоків, його базова тактова частота трохи вище (3,8 ГГц), а максимальна – нижче (5,3 ГГц), загальний кеш дорівнює 40 МБ

Ryzen 5 PRO 7545 оснащений 6 ядрами, 38 МБ загальний кеш та максимальну частоту 5,1 ГГц

Відповідно до слайдів AMD, вбудована графіка Ryzen 5 PRO 7645 має перевагу у продуктивності до 36% порівняно з процесором Ryzen 5 PRO 5650G.

Мобільний ряд Ryzen PRO 7040 складається з трьох високопродуктивних моделей HS з TDP 35-54 Вт та трьох економних чипів U (15-28 Вт). Вони отримають не більше 8 ядер та максимальну частоту 5,2 ГГц. Процесорів стало менше, ніж у попередньому поколінні, через об’єднання лінійок H та HS. Також модельний ряд залишили Ryzen 3.

Топовий Ryzen 9 PRO 7940HS отримав 8 ядер, 16 потоків, частоти 4,0-5,2 ГГц, кеш 24 МБ та TDP до 54 Вт

Ryzen 8 PRO 7840HS має ті ж самі характеристики, крім частот 3,8-5,1 ГГц

Ryzen 5 PRO З7640HS має 6 ядер, 12 потоків, 22 МБ кешу та працює на частоті 4,3-5,2 ГГц

Ryzen 7 PRO 7840U оснащений 8 ядрами з 16 потоками, має TDP 28 Вт та частоти 3,1-5,1 ГГц

Ryzen 5 PRO 7640U та Ryzen 5 PRO 7540U відрізняються лише базовою частотою (3,5 ГГц та 3,2 ГГц, відповідно), мають 6 ядер, 12 потоків, 22 МБ кешу та розганяються у роботі до 5,2 ГГц

Процесор Ryzen 7 PRO 7840U порівнюється з Apple M2 Pro – він на 5% швидший в однопотоковому тесті Cinebench R23, на 3% у багатопотоковому та на 11% у тесті PassMark 11. Ryzen PRO 9 7940HS порівняли з флагманським процесором Intel Core i9-1. Він на 7-33% швидше за чип Raptor Lake при різних робочих навантаженнях.

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Традиційно мобільні процесори Ryzen PRO оснащені просунутими функціями безпеки, що стосується їх десктопних «братів». Однак останні позбавлені спеціального чипа для роботи із ШІ. Деякі молодші мобільні процесори теж не отримають його, але AMD «забула» уточнити, які саме. Наприкінці цього року мобільні Ryzen PRO 7040 вже можна буде побачити у ноутбуках.

Джерела: VideoCardz, NotebookCheck і NotebookCheck