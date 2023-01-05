AMD представила відеокарти Radeon 7000 для ноутбуків — найпотужніша з них є швидшою за десктопну RTX 3060

Також AMD представила дискретні відеокарти для ноутбуків на основі архітектури RDNA 3, виготовлені із застосуванням 6-нм техпроцесу. Графічний процесор Navi 33 з площею 204 мм² підтримує апаратне кодування та декодування AV1.

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Відеочіпи на новій архітектурі мають маркування Radeon 7000 та оснащені 8 ГБ вбудованої оперативної пам’яті GDDR6 на шині 128-біт, а також 32 МБ кешу Infinity. Менш продуктивні представники представленої лінійки все ще засновані на RDNA 2 і мають лише 4 ГБ 64-бітної пам’яті та 16 МБ кешу.

AMD Radeon RX 7600M XT є найшвидшим мобільним графічним процесором на RDNA3. Відеокарта працює у діапазоні TDP від ​​75 до 120 Вт та пропонує 32 обчислювальні блоки, що дають 2048 шейдерних процесорів. Графічний процесор RX 7700S зі схожими характеристиками обмежений TDP 100 Вт, що робить його менш продуктивним. Карти 7600M та 7600S мають 28 обчислювальних блоків, вони прив’язані до потужності 90 Вт та 75 Вт відповідно.

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За заявою AMD, найшвидший з представлених GPU буде швидшим за GeForce RTX 3060 для настільних ПК. Це порівняння враховує номінальний TDP 170 Вт десктопної відеокарти, що конкурує, та є умовним. Сайт VideoCardz зібрав у таблицю всі відомі характеристики нових мобільних відеокарт AMD:

AMD підтвердила вихід чотирьох моделей ноутбуків з процесорами AMD Ryzen 7000 та відеокартами Radeon 7000. Це ноутбуки стануть частиною серії AMD Advantage Edition та надійдуть в продаж у лютому.

Джерело: TechPowerUp