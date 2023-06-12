AMD розробляє процесор Ryzen 5 5600X3D з 3D V-Cache для сокету AM4

У 8-ядерного AMD Ryzen 7 5800X3D, який став одним з найуспішніших ігрових процесорів минулого покоління, може з’явитися молодший брат. Витік стверджує, що код продукту 100-00001176 може належати 6-ядерному варіанту Ryzen AM4, випуск якого розглядає AMD.

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Шестиядерний чип з 3D V-Cache називатиметься Ryzen 5 5600X3D. Процесор із 6 ядрами та 12 потоками отримає кеш L2 3 МБ – на 1 МБ менше, ніж у Ryzen 7 5800X3D. Однак кеш L3, який і включає 3D V-Cache, отримає той же розмір 96 МБ (це 32 МБ власне L3 + 64 МБ кеша 3DV). Тактові частоти 3,3-4,4 ГГц на 100 МГц нижче, ніж 5800X3D.

Нині Ryzen 7 5800X3D подешевшав у США до $289 – очікується, що новий процесор буде дешевшим. Поява Ryzen 5 5600X3D розширює можливості створення бюджетного складання ПУ на актуальній платформі AMD AM4. Сокет AM5 все ще залишається відносно дорожчим і нові процесори AM4 можуть створити додаткову конкуренцію.

Сайт TechPowerUp передбачає ціну Ryzen 5 5600X3D на рівні $200-225 доларів. До нього можна додати материнську плату на бюджетному чипсеті B450 менш ніж за $100 та 32 ГБ пам’яті DDR4, які можна придбати приблизно за $60. Це рівень бюджетної ігрової системи, поки недоступний на AM5. Крім того, процесор може стати непоганим варіантом для апгрейду.

Джерела: VideoCardz, TechPowerUp