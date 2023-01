AMD, можливо, розробляє відеокарти з пам’яттю 3D V-Cache – ентузіаст виявив точки для її підключення на кристалі Radeon RX 7900 XT

Інженер Том Вассік виявив свідчення можливої ​​функціональності 3D V-Cache на GPU AMD Radeon RX 7900 XT. Він заглянув усередину кристала 7900 XT за допомогою засобів інфрачервоного спостереження та виявив можливі точки підключення 3D V-Cache на кристалі MCD того ж типу, що використовується в архітектурі процесорів Ryzen Zen 3 і Zen 4. Відкриття відбулося після численних непідтверджених чуток про те, що AMD додасть технологію 3D V-Cache у свої графічні процесори.

Вассік не став стверджувати, що ці точки підключення повинні використовуватися безпосередньо для цілей кешування. Однак на цей час в AMD немає жодних відомих рішень або планів використання 3D-пакування пам’яті, крім цілей кешування. Природною є думка, що і в цьому випадку вони будуть використовуватися з якимось варіантом 3D-кешу для підвищення продуктивності ігор або обчислень.

Досі 3D V-Cache успішно використовувався в процесорах AMD Ryzen та EPYC. Ця технологія заснована на методі гібридного зв’язування, який поєднує додатковий блок кеш-пам’яті об’ємом 64 МБ поверх обчислювального кристала Ryzen або EPYC для збільшення місткості кеша L3. Наразі цей метод 3D-стекінгу дозволив AMD подвоїти об’єм L3, доступний для настільних процесорів Ryzen 9 7900X3D та 7950X3D, і потроїти його для Ryzen 7 5800X3D, 7800X3D та серверних процесорів EPYC Milan-X.

Переваги цієї технології у продуктивності були разючими. Класичним прикладом цього є Ryzen 7 5800X3D, що показав приріст ігрової продуктивності на 28% порівняно з Ryzen 9 5900X і на 7% більшу продуктивність, ніж у Core i9-12900KS.

What else can you see? A linear array of “spots” that look remarkably like the keep out zones on X3D, and that are on the same 17-18 um pitch. Could they be considering stacked MCD functionality (or maybe they’re something else)?

