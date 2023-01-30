AMD, можливо, розробляє відеокарти з пам’яттю 3D V-Cache – ентузіаст виявив точки для її підключення на кристалі Radeon RX 7900 XT

Інженер Том Вассік виявив свідчення можливої ​​функціональності 3D V-Cache на GPU AMD Radeon RX 7900 XT. Він заглянув усередину кристала 7900 XT за допомогою засобів інфрачервоного спостереження та виявив можливі точки підключення 3D V-Cache на кристалі MCD того ж типу, що використовується в архітектурі процесорів Ryzen Zen 3 і Zen 4. Відкриття відбулося після численних непідтверджених чуток про те, що AMD додасть технологію 3D V-Cache у свої графічні процесори.

Вассік не став стверджувати, що ці точки підключення повинні використовуватися безпосередньо для цілей кешування. Однак на цей час в AMD немає жодних відомих рішень або планів використання 3D-пакування пам’яті, крім цілей кешування. Природною є думка, що і в цьому випадку вони будуть використовуватися з якимось варіантом 3D-кешу для підвищення продуктивності ігор або обчислень.

Досі 3D V-Cache успішно використовувався в процесорах AMD Ryzen та EPYC. Ця технологія заснована на методі гібридного зв’язування, який поєднує додатковий блок кеш-пам’яті об’ємом 64 МБ поверх обчислювального кристала Ryzen або EPYC для збільшення місткості кеша L3. Наразі цей метод 3D-стекінгу дозволив AMD подвоїти об’єм L3, доступний для настільних процесорів Ryzen 9 7900X3D та 7950X3D, і потроїти його для Ryzen 7 5800X3D, 7800X3D та серверних процесорів EPYC Milan-X.

Переваги цієї технології у продуктивності були разючими. Класичним прикладом цього є Ryzen 7 5800X3D, що показав приріст ігрової продуктивності на 28% порівняно з Ryzen 9 5900X і на 7% більшу продуктивність, ніж у Core i9-12900KS.

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What else can you see? A linear array of “spots” that look remarkably like the keep out zones on X3D, and that are on the same 17-18 um pitch. Could they be considering stacked MCD functionality (or maybe they’re something else)? — Tom Wassick (@wassickt) January 27, 2023

Серверні аналоги AMD вражають ще більше: тести Milan-X від AMD та Microsoft показують підвищення продуктивності більш ніж на 50% порівняно зі стандартними компонентами Milan. Однак така поведінка спостерігатиметься лише для робочих навантажень, чутливих до кешу.

Важко уявити, як 3D V-Cache працюватиме у поєднанні з GPU. Теоретично основні принципи 3D V-Cache все ж таки повинні працювати певною мірою. Наявність більшого обсягу кеш-пам’яті дозволить швидше обробляти робочі навантаження, чутливі до кешу, оскільки графічному процесору потрібно буде здійснювати менше звернень до GDDR6.

Технологія AMD Infinity Cache у серії відеокарт RX 6000 допомогла AMD використовувати повільнішу пам’ять GDDR6 без втрат продуктивності порівняно з відеокартами NVIDIA RTX 3000 з енергомісткою пам’яттю GDDR6X. Однак невідомо, якою мірою ефективність покаже 3D V-Cache.

Ще одна проблема, з якою доведеться зіткнутися AMD – це перегрів. Ця проблема характерна для процесорів AMD Ryzen X3D, де додатковий блок кешу перешкоджає розсіюванню тепла, що призводить до одночасного зниження частоти процесора та підвищення температури. Існує висока ймовірність того, що AMD буде змушена буде зменшити тактові частоти GPU, щоб контролювати температуру.

Джерело: Tom’s Hardware