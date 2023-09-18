AMD випустила процесори EPYC 8004 Sienna: сокет SP6, до 64 ядер Zen4c та підтримка до 1152 ТБ пам’яті

Компанія AMD оголосила про випуск процесорів серії AMD EPYC 8004 під кодовою назвою Siena. Нові процесори містять ядра на базі архітектури Zen 4c.

Процесори AMD EPYC 8004 Sien призначені для використання в центрах обробки даних та хмарних обчисленнях. Вони використовують сокет SP6. На відміну від основних процесорів EPYC Zen4, таких як Genoa, які орієнтовані на продуктивність, розмір кешу та програмами, що потребують інтенсивного використання пам’яті, процесори Sienna спеціально розроблені для оптимізації показників енергоефективності та загальної вартості володіння.

AMD позиціює їх як ідеальні рішення для енергоефективних хмарних сервісів, інтелектуальних периферійних обчислень і розгортання телекомунікацій. Як заявляє виробник, процесор серії EPYC 8004 може забезпечувати вдвічі вищу продуктивність системи на ват порівняно з передовою мережевою моделлю конкурентів.

Серія AMD EPYC 8004 включає ряд моделей, що можуть містити 8, 16, 24, 32, 48 та 64 обчислювальних ядер. Їхня конструкція підтримує різні рівні теплової потужності (TDP) від 80 Вт до 200 Вт (TDP за замовчуванням). Деякі моделі можна конфігурувати для досягнення до 225 Вт (конфігурований TDP). Ці процесори підтримують до 6-канальної пам’яті DDR5-4800 місткістю до 1152 ТБ. Крім того, вони забезпечують підключення до 96 ліній PCIe Gen5 і до 48 ліній CXL 1.1+. Докладні характеристики окремих моделей процесорів AMD EPYC 8004 наведені в наступній таблиці.

Разом з тим AMD представляє три партнерські системи на основі чипів серії EPYC 8004: Dell PowerEdge C6615, Lenovo ThinkEdge Se455 і систему SuperMicro WIO.

Джерело: videocardz