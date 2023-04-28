AMD усунула проблему перегорання процесорів Ryzen 7000 — необхідно оновити BIOS

AMD розв’язала проблему процесорів Ryzen 7000, що згорають. Нова версія мікропрограми AGESA для материнських плат з чипсетами AMD 600 обмежить напругу SoC до 1,3 В. Таким чином офіційне підтвердження отримала версія про перенапругу під час автоматичного розгону.

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Хоча AMD не згадує саме процесори Ryzen 7000X3D з 3D V-Cache, постраждали в основному ці чипи. Ймовірно, серія X3D чутливіша до зростання напруги. Компанія рекомендує всім користувачам Ryzen 7000 оновити BIOS материнських плат з виходом оновлень у виробників.

Компанія стверджує, що нова AGESA не вплине на можливості розгону пам’яті Ryzen 7000, що означає використання профілів AMD EXPO. Крім того, жодних змін до технології Precision Boost не було внесено.

Що дійсно цікаво, чому материнські плати підвищували напругу SoC в режимі EXPO – теоретично, в цьому нема потреби. Тим більше, що оновлення AMD не обмежує розгін пам’яті.

Також у заяві AMD згадується, що оновлення стосується кількох шин живлення, що може говорити про виявлення проблем не лише з живленням SoC.

Постраждалих користувачів просять зв’язатися зі службою підтримки AMD. Неясно, чи готова компанія запропонувати заміну процесорам, що згоріли та наскільки поширена проблема. AMD та партнери продовжують збирання відомостей про несправність.

Проблеми з програмним забезпеченням, що призводять до виходу компонентів ПК від AMD з ладу, трапляються далеко не вперше:

Джерело: VideoCardz, AnandTech