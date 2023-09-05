Анонс Grand Theft Auto VI вже за місяць? Все що відомо про нову частину культового кримінального бойовика Rockstar

GTA 6 — в мережу потрапив аудіозапис зі звіту Штрауса Зельника перед інвесторами Take-Two (власники Rockstar). У ньому він розповів про плани анонсувати Grand Theft Auto VI у жовтні цього року — з релізом ще через рік.

Аудіозапис викликав дискусії щодо правдоподібності, дехто звертає увагу на дивну вимову VI як «ві-ай», та записали його до категорії ШІ-згенерованих, передає GameRant. Проте Twitter видалив медіафайл невдовзі після звернення правовласника, що вже дає аргумент за правдивість. Головне пам’ятати, що плани мають властивість змінюватися.

Користуючись можливістю, збираємо усе, що наразі відомо про GTA 6.

Дата анонсу та релізу GTA 6

Якщо вірити аудіозапису голови Take-Two — анонс має відбутися 23 жовтня 2023 року. А по суті через рік — 24 жовтня 2024 року заплановано реліз.

Раніше Take-Two натякнула на реліз GTA 6 у 2024-му році. Про це можна здогадатися із амбітних фінансових планів компанії на 25-й фінансовий рік (це період із квітня 2024-го до березня 2025-го).

Платформи, на яких вийде GTA 6

Першими новинку з серії Grand Theft Auto зазвичай отримують консолі, цього разу це мають бути PS5 і Xbox Series X|S. GTA 5 та Red Dead Redemption 2 спочатку виходили на актуальних консолях Sony та Microsoft, а для освоєння ПК потребувалося близько року. Порти на Switch, PS4 та Xbox One малоймовірні.

Сетинг GTA 6

Серія має повернутися до Vice City, ігрового аналога Маямі. Проте є шанс, що Vice City буде лише першим містом, а Rockstar нібито додаватиме «нові місії та міста на регулярній основі».

Герой GTA 6

Згідно з попередніми витоками, на гравців чекає історія про двох грабіжників банків, натхненна Бонні й Клайдом. Героїв ймовірно зватимуть Джейсон та Люсія, яка можливо стане першою жінкою-протагоністкою в епоху 3D GTA.

Творчі стандарти та витік геймплею GTA 6

Минулоріч глава Take-Two Штраус Зельник розповідав про намір з наступною GTA встановити нові творчі стандарти для серії, ігрової індустрії та всього ринку розваг. Водночас Rockstar запевняла, що GTA 6 не затримається через масштабний витік геймплея та вихідного коду ранньої збірки гри восени 2022 року, і що інцидент не сильно нашкодив бізнесу.