Анонси ігор Marvel та Disney з D23 Expo – квест Tron Identity, довгоочікувана Midnight Suns, продовження культової Monkey Island

На великому заході D23 ігрові студії Disney та Marvel анонсували безліч проектів. Деякі ігри ще не отримали навіть назв, інші тестуються вже кілька місяців.

Неназвана гра з Чорною Пантерою та Капітаном Америка

Студія Skydance New Media працює над пригодами Чорної Пантери та Капітана Америки у період Другої Світової війни. Тізер не містить деталей, проте Marvel у своєму блозі розповіла про участь у грі Стіва Роджерса («Капітан Америка»), Адзурі, «Чорної пантери» того часу, солдата Гебріеля Джонса та Наналі, шпигуна з Ваканди. Розробку гри очолює Емі Хенніг, колишня креативна директорка серії Uncharted.

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Tron Identity – нова гра у класичному кіберпанк-всесвіті

Disney продовжує розвивати всесвіт Tron і представляє візуальну новелу Tron Identity. Гра вийде 2023 року. Тизер є коротким привабливим синематиком, більше інформації містить сторінка гри у Steam. Розробником інтерактивного оповідання стала інді-студія Bithell Games.

Marvel World of Heroes – спільна гра з творцями Pokémon Go

Disney та виробник ігор доповненої реальності Niantic працюють над новою мобільною грою у всесвіті Marvel. Прес-реліз свідчить, що гравці зможуть стати супергероями та патрулюватимуть власні райони, щоб запобігати злочинам, виконувати місії та протистояти міжпросторовим вторгненням. Астрологи обіцяють різке збільшення дивних людей, що розмахують на вулицях своїми смартфонами.

Нова дата релізу стратегії Midnight Suns

Marvel’s Midnight Suns від Firaxis Games обіцяли випустити ще в березні, потім у жовтні, але поки що геймери побачили лише черговий трейлер. Реліз було перенесено на 2 грудня. Спочатку гра вийде на ПК, Xbox Series X/S та PS5, пізніше додадуть версії для Xbox One, PS4 та Nintendo Switch.

Marvel Snap – свій Hearthstone з бійками та супергероями

Яскравий динамічний трейлер Marvel Snap інтригує, а геймплей зможуть оцінити учасники закритого бета-тесту. Гра тестується з травня та вийде 18 жовтня на ПК та мобільних платформах.

Return to Monkey Island – чергова частина гри з багатою історією

Пригода, що почалася у далекому 1990-го року, отримає чергову частину вже 19 вересня. Гра вийде на ПК та Nintendo Switch. З цікавих геймплейних деталей – альбом, що дозволяє заповнити сюжетну передісторію перед початком нової гри.

Повна ігрова презентація двох студій, що містить усі трейлери, триває 23 хвилини та є доступною на YouTube-каналі Marvel.

Також Disney та Marvel поділилися планами виходу кінострічок та серіалів. Серед інших – новий «Мандалорець», мультсеріал «Історії Джедаїв» з багатьма знайомими героями та приквел Rogue One під назвою «Андор».

Джерела: The Verge, IGN