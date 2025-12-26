Новини ШІ 26.12.2025 comment views icon

Apple Intelligence пройде "комуністичний" тест з 2000 питань для запуску в Китаї

Apple Intelligence / Depositphotos

У Китаї готують запуск Apple Intelligence, який перед цим має пройти обов’язковий “комуністичний” тест. Штучний інтелект повинен правильно відповісти на 2000 запитань, і майже всі вони мають бути без помилок.

Тестування має показати, що Apple Intelligence не торкається тем, які суперечать офіційній позиції китайської влади чи входять до списку заборонених. ШІ повинен відмовитися відповідати на щонайменше на 95% провокативних запитань. Ці правила діють для всіх моделей штучного інтелекту в країні, незалежно від того, яка компанія їх створила.

Давно не секрет, що у Китаї інтернет під жорстким контролем: західні сервіси заблоковані, а навіть локальні пошуковики, як-от Baidu, фільтрують запити. Штучний інтелект вважається ще одним каналом доступу до інформації, тож його теж регулюють. Іноземні компанії змушені працювати через схвалені китайською владою моделі, які мають суворі обмеження на дані.

У глобальній версії Apple Intelligence працює разом з OpenAI: частину запитів Siri обробляє ChatGPT, а на серверах компанії використовуються моделі Google Gemini. Але в Китаї Apple зробила інший вибір, уклавши партнерство з Alibaba. Там ключовою стала модель Qwen3, спеціально адаптована для пристроїв Apple.

Як пише Wall Street Journal, перед запуском компанії мають навмисно “проганяти” свої ШІ по заборонених темах. Чатбот повинен відмовлятися від відповідей, які можуть трактуватися як загроза владі чи дискримінація. Для цього існує обов’язковий тест із 2000 запитань, який треба оновлювати щонайменше раз на місяць. Підготовка до таких перевірок настільки складна, що в Китаї вже з’явилися спеціальні агентства. Вони допомагають компаніям “натренувати” свої моделі для проходження тесту.

Ситуація ускладнюється тим, що держава одночасно обмежує доступ до інформації й прагне розвивати потужні ШІ‑моделі. Тож частину даних для навчання доводиться брати з ресурсів, які офіційно заблоковані, а вся відповідальність за фільтрацію контенту лежить на розробниках.

Джерело: 9to5mac

