Apple інвестує значні кошти в штучний інтелект і готує кілька анонсів у цій сфері – Тім Кук

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що його компанія вкладає гроші в штучний інтелект. Компанія бачить «неймовірний проривний потенціал для генеративного штучного інтелекту, тому ми зараз інвестуємо значні кошти в цю сферу», — сказав Кук на щорічних зборах акціонерів Apple.

«Ми віримо, що це відкриє нові можливості для наших користувачів, коли йдеться про продуктивність, розв’язання проблем тощо», ─ додав керівник Apple.

Наразі Apple не представила конкуруючих продуктів для таких моделей ШІ, як GPT від OpenAI або Gemini від Google, але Тім Кук натякнув, що цього року відбудеться важливий анонс в цій сфері. Зазвичай Apple анонсує нові програмні продукти та функції в червні на своїй щорічній конференції для розробників.

Він також переформулював кілька анонсованих продуктів Apple як «на базі штучного інтелекту», щоб підкреслити, що компанія працює над цією технологією роками. У минулому компанія прагнула уникати терміну ШІ на користь машинного навчання. За словами Кука, поточні функції, які використовують технологію штучного інтелекту Apple, включають інструмент відстеження рук Vision Pro та сповіщення Apple Watch про пульс. Він також сказав, що чипи Apple в MacBooks здатні обробляти задачі ШІ.

«Штучний інтелект вплетений у життя наших користувачів для виконання різноманітних завдань, від повсякденних до суттєвих», — сказав Кук. «Штучний інтелект дозволяє Apple Watch допомагати вам відстежувати ваші тренування, автоматично визначаючи, гуляєте ви чи збираєтеся плавати. Це дозволяє вашому iPhone викликати допомогу, якщо ви потрапили в автомобільну аварію».

Джерело: cnbc

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