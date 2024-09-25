Apple iPhone 16 Pro Max лише четвертий у тесті фото DxOMark, але став королем відео

В iPhone 16 та iPhone 16 Pro Apple оновила камери. Але цього виявилося недостатньо, щоб вони змогли очолити рейтинг DxOMark.

Apple iPhone 16 Pro Max зайняв четверте місце у рейтингу, який очолює Huawei Pura 70 Ultra. Сайт DxOMark опублікував дуже велику статтю про порівняльний тест апарату, з технічними деталями, графіками та семплами фото і відео з різних смартфонів, які можна самостійно порівняти.

Тести включають сценарії з реального життя, а також різноманітні наукові тести, щоб визначити, яка камера забезпечить найкращий результат для кінцевого користувача. DxOMark в цілому має надійну репутацію, хоча у мережі іноді виникають сумніви щодо його об’єктивності. Повне розкриття усіх даних, семплів та методики покликано переконати скептиків — або ж навпаки.

Тож iPhone 16 Pro Max поступається деяким брендам смартфонів Android, зокрема Huawei та близькому до нього Honor, які традиційно відрізнялися високою якістю фото. Обійшов флагман також новий Google Pixel 9 Pro XL. А от смартфонів Samsung нема навіть близько до топу.

Під час тестування iPhone 16 Pro Max було зроблено 3000 фотографій та записано 150 годин відео. на думку авторів тесту, над фото Apple варто ще попрацювати. Хоча сприйняття залежить від уподобань користувача, налаштування Apple щодо мінімізації тіней та відблисків достатньо грубі, щоб бути помітними. Також на деяких фото помітна менша деталізація порівняно з конкурентами.

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Сайт зазначає, що апаратна частина основної камери на Pro Max майже не змінилася порівняно з попередньою моделлю. Однак Apple все ж вдалося покращити якість зображення та продуктивність камери.

У відеорежимі новому iPhone знову вдалося отримати перше місце в рейтингу «завдяки видатним результатам тестування в роздільній здатності 4K і змінній частоті кадрів 60 кадрів в секунду». Автори тесту відзначили новим режим 4K /120 кадрів в секунду та деякі режими «Pro», які дозволяють детальні налаштування, недоступні на конкурентних пристроях.

У фоторежимі камера отримала переваги від покращеної обробки та нових можливостей редагування. Покращена й продуктивність роботи камери за замовчанням. Втім, на сайті відзначили, що загальний темп покращення продуктивності камери повільніший, ніж у попередні роки та порівняно з конкурентами.

Користувачі нового iPhone отримали переваги від впровадження нових функцій, як стилі фотографій «Підтони» та «Настрій», які не розглядаються у тесті, але покращують досвід фотографування.

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З вад камери iPhone 16 Pro Max також автори відзначали відсутність покращення масштабування:

«Наші тестери не помітили жодних особливих покращень текстури з новою ультраширокою камерою 48 МП порівняно з 15 Pro Max. Також спостерігалася недостатня якість зображення в діапазоні телезбільшення, із помітним падінням деталізації на телепараметрах від 2x до 5x».

Попри окремі недоліки, Apple iPhone 16 Pro Max є одним з найкращих камерафонів. Згідно з DxOMark, його результати наразі недосяжні для потужних конкурентів на ринку смартфонів, як Samsung та Xiaomi.

Джерела: DxOMark, Wccftech

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