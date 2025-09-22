Apple iPhone Air став репетицією складаного iPhone, який вийде наступного року, — Марк Гурман

iPhone Air / Apple

Попри те, що цьогорічні iPhone 17 лише нещодавно потрапили у продаж, вже з’явилася нова інформація про наступне покоління смартфонів Apple. Марк Гурман з Bloomberg поділився свіжими даними про абсолютно новий розкладний iPhone, реліз якого очікується наступного року. В публікації є деталі про дизайн, можливу ціну та виробництво.

У своєму бюлетені Power On Гурман пояснив, що майбутній складаний iPhone буде дуже схожий на два iPhone Air, покладені поруч. Це має стати справжнім технічним досягненням. Пристрій отримає титановий корпус, а головний акцент робитиметься на тонкому профілі.

Є думка, що iPhone Air став своєрідним експериментом Apple для підготовки до складаної моделі. Можливості цього смартфона не такі потужні, як в інших новинок, але він показав, у якому напрямку може рухатися Apple у пошуку нової форми для iPhone.

Дизайн і характеристики складаного iPhone

Отже, у відкритому вигляді товщина складаного iPhone буде приблизно як в iPhone Air. Це важливо, адже у складеному стані смартфон стане удвічі товстішим, тому Apple прагне зробити його якомога тоншим у розкладеному вигляді.

Попередні чутки навіть припускали, що товщина новинки може бути меншою, ніж в iPhone Air. У липні один з інсайдерів заявив, що iPhone Fold матиме товщину 4,8 мм, тоді як в iPad Pro M4 — 5,1 мм, а в iPhone Air — 5,6 мм. Аналітик Мінґ-Чі Куо у березні прогнозував ще тонший варіант — 4,5 мм.

За розміром дисплеїв очікується два екрани: головний складаний із діагоналлю близько 7,5 дюймів і зовнішній допоміжний на 5,5 дюймів.

Що стосується ціни, то очікується, що мінімальна вартість складаного iPhone становитиме близько $2000. Попередні витоки підтверджували ці прогнози, а деякі повідомляли про діапазон від $2100 до $2300.

Виробництво

Гурман також наголосив, що складаний iPhone вироблятимуть у Китаї, хоча раніше з’являлися повідомлення про можливий старт виробництва в Індії. Проте він уточнив: принаймні частина складання пристроїв все ж відбуватиметься в Китаї.

Apple все ще погоджує деталі з партнерами-постачальниками. Головним виробником стане Foxconn у Китаї, але Індія залишається потенційним напрямком. Останні роки Apple активно переносить виробництво у цю країну, щоб зменшити залежність від одного ринку та уникнути можливих ризиків, пов’язаних із політикою чи митними тарифами.

Також у вересні з’явився звіт про створення пілотної лінії складання у Тайвані. Це має допомогти налагодити процеси перед перенесенням частини виробництва до Індії. Проте для повноцінного старту там Apple доведеться розвивати мережу локальних постачальників і розв’язувати питання з імпортом обладнання з Китаю, що може затримати запуск.

Як очікується, реліз складаного iPhone відбудеться восени 2026 року. Презентація має пройти у вересні разом із серією iPhone 18, але продажі можуть стартувати у жовтні чи листопаді, як це вже траплялося з іншими інноваційними моделями, наприклад, iPhone X у 2017 році.

Джерело: 9to5mac, appleinsider