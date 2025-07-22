Новини Україна 22.07.2025 comment views icon

Apple iPhone тепер касовий апарат — Monobank запускає «Термінал у смартфоні» для iOS

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Андрій Русанов

Редактор новин

Apple iPhone тепер касовий апарат — Monobank запускає «Термінал у смартфоні» для iOS
Telegram / Олег Гороховський

Раніше послуга Monobank з використання смартфона як термінала для оплати працювала лише на Android.

Власники Apple iPhone нарешті отримали функцію Monobank, яка вже давно є на решті сучасних смартфонів. Співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів про це у Telegram. За його словами, тепер бізнесмени з будь-якими смартфонами зможуть під’єднати послугу еквайрингу.

«Я під час тестування встановив дружині термінал на її iPhone і тепер вона кожен ранок списує з мене гроші за сніданок. Хочу на неї накатати скаргу в АМКУ за використання монопольного становища і незаконне збагачення», — жартує Гороховський.

Застосунок для iOS «Термінал by mono» надає власнику можливість приймати NFC-платежі з банківських карток, телефонів та розумних годинників. Для цього потрібний лише iPhone XS або новіший та жодних окремих фізичних терміналів. Коли у застосунку на телефоні введена сума, щоб її оплатити, треба лише прикласти картку.

Monobank запустив «Термінал у смартфоні» у 2022 році. Підключення займає кілька хвилин, комісія починається від 1,3%. Служба повністю фіскалізує платежі відповідно до чинного законодавства та забезпечує захист даних. Дані не зберігаються ані на пристрої, ані на серверах банку чи Apple, термінал інтегрований з РРО.

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