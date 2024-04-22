Apple, ймовірно, пропустить Mac Mini з чипом M3 та відразу випустить модель з M4 наприкінці 2024 року

Apple, швидше за все, відмовиться від випуску версії Mac mini з чипом M3 на користь суттєвішого оновлення, яке отримає чипи M4 та вийде до кінця року. Про це розповідає Марк Гурман з Bloomberg.

Він пояснив, що він не очікує, що Apple оновить Mac mini чипами M3. Востаннє Apple оновлювала Mac mini за допомогою чипів M2 та M2 Pro у січні 2023 року. Серед інших нових функцій — два додаткових порти Thunderbolt 4 і порт HDMI 2.1 для конфігурацій з M2 Pro, підтримка Wi-Fi 6E із сумісним маршрутизатором і Bluetooth 5.3.

Раніше Гурман заявив, що Apple планує випустити нові моделі Mac mini з чипами M4 та M4 Pro «в період з кінця 2024 року до початку 2025 року». Тепер він уточнив, що з огляду на те, що нові Mac mini з’являться наприкінці року, немає достатнього «місця для випуску моделей M3 до цього часу, тому можна з упевненістю сказати, що ці комп’ютери Mac пропустять покоління M3».

Такий крок не був би чимось новим для Apple, оскільки компанія повністю відмовилася від чипа M2 для iMac, затримавши оновлення до більшого підвищення продуктивності з чипом M3 наприкінці минулого року. Завдяки серії чипів M4 новий Mac mini повинен отримати значне підвищення продуктивності CPU порівняно з існуючими моделями на базі M2. Також, за чутками, чипи M4 мають швидший нейронний рушій для завдань штучного інтелекту.

Джерело: macrumors

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.