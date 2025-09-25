Apple каже, що на iPhone 17 Pro немає подряпин — це "сліди від MagSafe"

Подряпини на демонстраційних iPhone Air та iPhone 17 Pro з Apple Store. Фото: The Apple Post

Виявляється, подряпини, які клієнти помітили на демонстраційних моделях iPhone 17 Pro, насправді не є подряпинами — принаймні зі слів Apple.

Компанія каже, що сліди, які нагадують подряпини, лишають зношені тримачі MagSafe в магазинах і цей “перенесений матеріал” досить легко стерти. Подібне “сліди” помітили й на деяких моделях iPhone 16, а Apple своєю чергою пообіцяла замінити пошкоджені підставки.

Очевидно, таке легке пояснення може переконати не всіх. Соціальні мережі рясніють знімками з подряпинами, і на деяких також зображені абсолютно нові iPhone з відколотими шматочками алюмінієвого корпусу.

The quality of the iPhone 17 series is disappointing. Store display units have developed scratches and have their paint chipped off within the first couple of days. If you’re planning to get one, silver is the colour to go for! pic.twitter.com/qv3CmYT8NL — sid (@immasiddx) September 20, 2025

Цікаво, що реальні тести показують, що покриття з оксиду алюмінію Apple обрала алюміній замість титану для корпусу iPhone 17 Pro та Pro Max частково тому, що він дозволяє працювати за нижчих температур, яке використовує Apple для плато камер iPhone 17 Pro, дійсно досить погано тримається. Зак Нельсон з JerryRigsEverything показав у своєму відео, наскільки великої шкоди йому можуть завдати монети й ключі, якщо опиняться в одній кишені зі смартфоном.

Інша проблема: конденсат на iPhone Air, який власники виявили у перший день покупки. Темна “туманна” плями всередині камери з’являлась після різкого перепаду температури чи перебування у вологому середовищі.

Раніше власники iPhone 17 також поскаржились на дивні проблеми з Wi-Fi, які виникають в момент, коли смартфон намагаються сполучити з Apple Watch; а також на новий дизайн iOS 26, який прозвали “оптичним кошмаром”: згідно з дописами, “рідке скло”, особливо за використання темних шпалер або темної теми, призводить до “нахилу певних ярликів”, внаслідок чого користувачі відчувають запаморочення, навантаження на очі чи навіть нудоту.

Джерело: Phonearena, PCmag