З iPhone, але без Wi-Fi: власникам iPhone 17 обмежують доступ до інтернету під час сполучення з Apple Watch

Катерина Даньшина

Деякі власниких новеньких iPhone 17 скаржаться на дивні проблеми з Wi-Fi, які виникають в момент, коли смартфон намагаються сполучити з Apple Watch.

Невідомо, наскільки проблема поширена, але на тематичних форумах нині можна знайти сотні подібних повідомлень. Окрім втрати Wi-Fi, деякі користувачі фіксують неполадки з Bluetooth.

Постраждалі кажуть, що Wi-Fi знову підключається після блокування і розблокування iPhone. Найчастіше проблема виникає під час сполучення з Apple Watch і здебільшого з базовим iPhone 17 (хоча подекуди можна зустріти скарги від власників iPhone Air та iPhone 17 Pro Max).

Незрозуміло, апаратна це чи програмна проблема, але зазвичай Apple виправляє подібні неполадки з оновленням програмного забезпечення. iOS 26.0.1 очікується найближчим часом, але невідомо чи встигне компанія вчасно визначити та впровадити виправлення. Жодних офіційних заяв чи пояснень поки не було.

Зазначимо, що усі чотири нові моделі iPhone оснащені першим у світі спеціально розробленим чипом Apple N1 для підключення Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та Thread, тоді як попередні моделі iPhone покладалися на чип Broadcom для бездротових мереж.

Це не єдина проблема, якою відзначився запуск iPhone 17: були скарги на втрату мобільного зв’язку, а також на дивний баг із чорним квадратом на знімках. Тим часом окремої уваги заслужив запуск iOS 26 з новим дизайном, який прозвали “оптичним кошмаром”: згідно з дописами, “рідке скло”, особливо за використання темних шпалер або темної теми, призводить до “нахилу певних ярликів”, внаслідок чого користувачі відчувають запаморочення, навантаження на очі чи навіть нудоту.

Нагадаємо, що з минулого тижня в Україні відкрились передзамовлення на Apple iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max та iPhone Air, з цінами від ₴46 799 до ₴109 999. Детальніше про кожен з пристроїв, представлених на вересневій презентації Apple Awe dropping, можна прочитати за посиланнями нижче:

