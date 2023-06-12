Apple має намір випустити доступнішу версію Vision Pro до кінця 2025 року, заощадивши на деяких компонентах – Марк Гурман

Минулого тижня Apple офіційно анонсувала свою першу гарнітуру змішаної реальності Vision Pro вартістю $3500. Хоча цей пристрій вийде не раніше 2024 року, Apple також працює над більш доступною версією гарнітури.

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Марк Гурман з Bloomberg повідомляє, що Apple зараз прагне випустити доступнішу модель AR/VR гарнітури до кінця 2025 року. Водночас Apple також працює над новою версією Vision Pro з більш продуктивним процесором.

Доступніша версія може отримати назву Apple Vision або Apple Vision One. У Гурмана є кілька ідей щодо того, яким саме чином Apple може знизити ціну пристрою.

У першій версії Vision Pro найдорожчими компонентами є чипи M2 та R1, micro-LED дисплеї з роздільною здатністю 4K, модулі камери та сенсори. Щоб скоротити витрати, Apple, «ймовірно, могла б використовувати екрани нижчої якості», процесор з нижчими характеристиками, а також менший набір камер та датчиків. Компанія також може прибрати динаміки просторового звуку з гарнітури й натомість підштовхнути користувачів до використання AirPods Pro для передачі звуку. Додатково можна спростити конструкцію оголів’я. Все це дозволить знизити вартість пристрою на кілька сотень доларів.

Водночас Гурман зазначає, що є кілька областей, у яких Apple навряд чи піде на компроміс. Він вважає ключовими компонентами зовнішній екран EyeSight, що показує очі власника, систему відстеження очей та рук. Вони такі ж важливі, як сенсорний екран для iPhone. Тому можна очікувати, що доступніша версія збереже ці функції.

Джерело: 9to5mac