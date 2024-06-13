Apple не платила OpenAI за ChatGPT в iOS 18, бо «реклама — цінніша за готівку»

У понеділок на WWDC 2024 Apple зрештою підтвердила чутки про потенційне партнерство з OpenAI й оголосила про інтеграцію ChatGPT в iOS 18. Нині з’явились подробиці угоди.

За даними Марка Гурмана з Bloomberg, «не очікується, що партнерство між Apple й OpenAI принесе суттєвий дохід — принаймні на початку», а сам контракт не передбачає сплати грошей від жодної зі сторін.

Фактично, Apple вважає, що інтеграція з iOS 18 дасть OpenAI «рівну або навіть більшу цінність» у порівнянні з готівкою, зважаючи на просування бренду та технологій на сотнях мільйонів її пристроїв. Мета компанії полягає в тому, щоб у майбутньому укласти угоди про розподіл доходів з компаніями штучного інтелекту — за такої домовленості Apple отримає «частку від партнерів ШІ, які монетизують результати в чатботах на її платформах», пише Гурман.

Інтеграція ChatGPT в iOS 18, iPadOS 18 і macOS Sequoia буде доступна безплатно для користувачів, які вирішать цією можливістю скористатися, а передплатники ChatGPT Plus зможуть увійти у свої облікові записи, щоб розблокувати додаткові функції.

Apple каже, що нові функції ШІ будуть працювати за вас у програмах: керуватимуть сповіщеннями, писатимуть чи підсумовуватимуть текст на пошті (із вибором тону повідомлення), чи передаватимуть завдання «із застосунку в застосунок» (наприклад, можна попросити ШІ відтворити подкаст, який вам надіслали у месенджері).

Компанія наголошує, що усі дії ШІ будуть оброблятися на пристрої, щоб зберегти конфіденційність, однак вам знадобиться чіп A17 Pro або серії M, щоб скористатися перевагами оновлення.

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