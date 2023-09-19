Apple оновила каркас iPhone 15 Pro для здешевлення заміни заднього скла майже втричі

Раніше заміна задньої панелі могла коштувати фантастичні $500-550, тоді як зараз ремонт обійдеться у менш як $200.

Apple опублікувала оцінки вартості ремонтів для своїх нових iPhone, де заміна задньої панелі для 15 Pro обійдеться у $169, а для Pro Max — $199. Фактично, це аж на $350 нижче за ціни ремонту минулорічних моделей — заміни заднього скла iPhone 14 Pro і 14 Pro Max Apple оцінювала у $499 і $549 відповідно. Ціни вражаючі, з огляду на те, що вони перевищували вартість нового iPhone SE.

Ось як виглядає поточна ціна на ремонти:

Ймовірно, зниження цін пов’язане із серйозною зміною дизайну, внесеною Apple: на останніх моделях телефонів заднє скло можна зняти та замінити незалежно від решти телефону. Попередні моделі глибше інтегрували панель в корпус пристрою, що робить їх набагато складнішими для фіксації. Вперше ці зміни були внесені в iPhone 14 і 14 Plus, а цього року компанія поширила їх на моделі 15 Pro.

Ремонт заднього скла обійдеться дешевше, якщо оплатити страховку — за $199 на 2 роки для Pro та Pro Max — і коштуватиме лише $29.

Джерело: The Verge