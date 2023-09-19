Новини Пристрої 19.09.2023 о 16:01

Apple оновила каркас iPhone 15 Pro для здешевлення заміни заднього скла майже втричі

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Раніше заміна задньої панелі могла коштувати фантастичні $500-550, тоді як зараз ремонт обійдеться у менш як $200.

Apple опублікувала оцінки вартості ремонтів для своїх нових iPhone, де заміна задньої панелі для 15 Pro обійдеться у $169, а для Pro Max —  $199. Фактично, це аж на $350 нижче за ціни ремонту минулорічних моделей — заміни заднього скла iPhone 14 Pro і 14 Pro Max Apple оцінювала у $499 і $549 відповідно. Ціни вражаючі, з огляду на те, що вони перевищували вартість нового iPhone SE.

Ось як виглядає поточна ціна на ремонти:

Apple оновила каркас iPhone 15 Pro для здешевлення заміни заднього скла майже втричі

Ймовірно, зниження цін пов’язане із серйозною зміною дизайну, внесеною Apple: на останніх моделях телефонів заднє скло можна зняти та замінити незалежно від решти телефону. Попередні моделі глибше інтегрували панель в корпус пристрою, що робить їх набагато складнішими для фіксації. Вперше ці зміни були внесені в iPhone 14 і 14 Plus, а цього року компанія поширила їх на моделі 15 Pro.

Ремонт заднього скла обійдеться дешевше, якщо оплатити страховку — за $199 на 2 роки для Pro та Pro Max — і коштуватиме лише $29.

Щоб заробити на iPhone 15 Pro, українець має відпрацювати 81,5 дня, тоді як поляк 23,2 дня, а швейцарець — 4,2 дня [інфографіка Picodi]

Джерело: The Verge

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
За що ми переплачуємо в смартфонах?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Дописи
Lenovo Thinkpad Х220 – космічний імператор або «ласкаво просимо в секту»!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Назар Яворський

mr.Karter

Дописи
RZTK Monitor: огляд датчика для контролю за температурою та вологістю повітря у приміщенні
https://secure.gravatar.com/avatar/0a0501def84a54a026242b7fc8de6368?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/0a0501def84a54a026242b7fc8de6368?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Dogmeat88

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати