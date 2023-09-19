Щоб заробити на iPhone 15 Pro, українець має відпрацювати 81,5 дня, тоді як поляк 23,2 дня, а швейцарець — 4,2 дня [інфографіка Picodi]

Акурат до старту продажів iPhone 15 команда Picodi за традицією підготувала щорічний гумористичний «Індекс айфона» (вартість смартфона, виражена в робочих днях) — це вже шостий такий індекс з публікації першого рейтингу у 2018 році.

Стисло про індекс та методологію його обчислення

Індекс iPhone — щорічний рейтинг співвідношення вартості iPhone до середньої зарплати, який складають аналітики Picodi з 2018 року. У своїх розрахунках вони використовують відкриті статистичні дані про середню заробітну плату й відштовхуються від того, що в місяці в середньому 21 робочий день. В країнах, де статистичні служби користуються тижневими ставками, розмір доходу було поділено на 5. Методика Picodi не враховує диференціацію та все таке інше. Але, як вже неодноразово зазначалося, тут варто розуміти, що такі дослідження проводяться просто заради забави, і вони насамперед покликані покращувати настрій. Всі подробиці щодо цін та список джерел — за посиланням(↓.xlsx).

У новому дослідженні автори порівняли вартість iPhone 15 Pro на 128 ГБ із середньою зарплатою в Україні та інших країнах світу та підрахували, як довго треба працювати громадянам цих країн, щоб дозволити собі новий телефон Apple.

Тож, власне, скільки?

В Україні базовий флагман оцінили в 49 999 ₴ (на 2 500 менше, ніж минулого року). Важливо зазначити, що вказана ціна є оцінкою Picodi. Офіційні гривневі ціни на iPhone 15 стануть відомі найближчими днями. В США вартість iPhone 15 Pro на 128 ГБ становить $999 (стільки ж коштував iPhone 14 Pro), та слід пам’ятати, що це “чиста” ціна, актуальна лише для чотирьох штатів, де податок з продажу становить 0% (в інших випадках до ціни додається місцевий податок з продажів — до 9,55%).

Згідно з даними Держстату, середньомісячна заробітна плата в Україні — 16 012₴ (12 890₴ на руки). Виходить, середньостатистичний українець може заробити на базовий iPhone 15 Pro за 81,5 дня (за умови, що не витрачатиме не копійки, а все заощаджуватиме). Це на 16,6 дня швидше торішнього результату.

Динаміка Індексу iPhone в Україні за 6 років

Швейцарія досі лідер рейтингу — середньостатистичні швейцарці можуть заробити на iPhone 15 Pro за 4,2 дня (проти 4,6 дня торік). Далі йдуть США та Катар — 5,3 та 5,8 дня відповідно. Середньостатистичний поляк повинен попрацювати 23,2 дня, а угорець — 26,9 дня. Найгірше справи йдуть у Туреччині, де новий флагманський iPhone дорівнює 123,7 трудодня.

«Індекс iPhone 2023» повністю

Судячи з рекордних передзамовлень, якийсь час iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max будуть у дефіциті — у більшості країн старші моделі вже розкупили до середини листопада (найпопулярніший колір — Natural Titanium). В США та інших країнах першої хвилі iPhone 15 реальні продажі стартують 22 вересня, в Україні вони з’являться на тиждень-два пізніше — невдовзі українські ритейлери почнуть приймати передзамовлення і зможемо порівняти гривневі ціни з іншими країнами.