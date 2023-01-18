Apple поставила на паузу розробку непомітних AR-окулярів, проте готує доступнішу AR/VR гарнітуру за ціною iPhone

Багато чуток вказують на те, що довгоочікувана гарнітура змішаної реальності Apple нарешті буде представлена цього року, а її ціна становитиме близько $3000. Однак майбутня версія може стати більш доступним пристроєм, повідомляють ресурси The Information та Bloomberg. Apple вже розробляє «бюджетнішу» гарнітуру AR/VR, яка може коштувати так само як iPhone.

Нинішні моделі iPhone 14 коштують від $799 до $1599. Поки не уточнюється, до якої частини цього діапазону буде наближатися майбутня гарнітура. Повідомляється, що вона конкуруватиме із гарнітурою змішаної реальності Meta, яка коштує $1500.

Щоб знизити вартість пристрою, інженери Apple мають намір використовувати більш доступні компоненти. Водночас більш доступна версія матиме спільні функціональні можливості з гарнітурою змішаної реальності, яка вийде 2023 року. У такому пристрої використовуватимуться чипи рівня iPhone, а не Mac. Також Apple може використовувати внутрішні дисплеї з нижчою роздільною здатністю.

На цей час розробка доступнішої гарнітури знаходиться на ранніх стадіях, і Apple ще не створила робочий прототип. «Значна» робота над пристроєм розпочалася минулого року, і тоді метою було випустити дешеву гарнітуру у 2024 році. За даними Bloomberg, Apple може представити бюджетну гарнітуру змішаної реальності або у 2024, або у 2025 році.

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Водночас Bloomberg повідомляє, що тепер, коли основна увага приділяється доступнішій гарнітурі AR/VR, Apple відкладає випуск окулярів доповненої реальності Apple Glasses. Спочатку їх планувалося вивести на ринок після виходу гарнітури змішаної реальності. Робота над пристроєм припинена з технічних причин.

Нагадаємо, окуляри Apple Glass перебувають у розробці протягом кількох років. Початкові чутки стверджували, що такий пристрій може вийти на ринок у 2020 році. Однак інженерам знадобилося значно більше часу на розробку. І у 2019 році стало відомо, що не слід очікувати на окуляри доповненої реальності Apple мінімум до 2023 року. А тепер їхня розробка взагалі припинена.

Джерело: macrumors