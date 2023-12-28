Apple розлютила чиновників Індії, попередивши журналістів про державні хакерські атаки

Нині уряд ініціював розслідування «‎безпеки» пристроїв Apple.

У жовтні Apple надіслала попередження незалежним індійським журналістам та політикам опозиційної партії про те, що державні хакери, ймовірно, намагалися зламати їхні смартфони.

«Apple вважає, що ви стали мішенню спонсорованих державою зловмисників, які намагаються віддалено скомпрометувати ваш iPhone через Apple ID», — йшлося у тексті сповіщення.

Повідомлення викликали потужну контратаку зі сторони уряду прем’єр-міністра Нарендри Моді й чиновники офіційно ініціювали розслідування безпеки пристроїв Apple, повідомляє The Washington Post.

Індія ніколи не підтверджувала та не спростувала використання інструменту Pegasus, але некомерційна правозахисна група Amnesty International нині повідомила, що виявила інвазивне шпигунське програмне забезпечення NSO Group на iPhone відомих журналістів в Індії, що надає ще більшої довіри раннім попередженням Apple.

«Наші останні висновки вказують на те, що журналісти в Індії дедалі частіше стикаються з загрозою незаконного відстеження просто за те, що виконують свою роботу, поряд з іншими інструментами репресій, включаючи ув’язнення, наклепницькі кампанії, переслідування та залякування», — сказав Донча О Сірбхайл, керівник відділу Лабораторії безпеки Amnesty International.

Попередньо адміністрація Моді викликала представників Apple на закриту зустріч з вимогою роз’яснити свої дії, і після цього компанія навіть опублікувала заяву про те, що деякі повідомлення могли бути помилковими. Надалі Apple утримувалась від коментарів.

Багато хто з понад 20 людей, які отримали попередження про злами, публічно критикували Моді або його давнього союзника Гаутама Адані, індійського енергетичного та інфраструктурного магната.

Apple нині розширює свій бізнес в Індії й цього року відкрила два офіційні магазини в країні. Компанія також планує перемістити понад 25% виробництва iPhone до Індії до 2025 року, але напружені стосунки з урядом можуть завадити цим планам.