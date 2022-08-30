Apple успішно протестувала супутниковий зв’язок на iPhone 14 — Мін-Чі Куо

Авторитетний аналітик Мін-Чі Куо з’ясував, що Apple, яка вже якийсь час працює над забезпеченням супутникового підключення для iPhone, завершила тестування. І з технічної точки зору у купертіновського гіганта все готово до впровадження резервного каналу зв’язку у майбутній лінійці iPhone 14.

Водночас відомий своїми точними прогнозами щодо новинок Apple аналітик не дає чіткої відповіді щодо того, чи зможуть iPhone 14 напряму підключатися до супутників. За словами Мін-Чі Куо, це залежатиме від того, чи вдасться Apple досягти необхідних домовленостей з мобільними операторами.

[Analysis] Survey updates for rumored’s iPhone 14 support for satellite communication / 傳聞中的iPhone 14支持衛星通訊的調查更新 @mingchikuo https://t.co/7MGLeTAtAo — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 29, 2022

Спекуляції на тему потенційної підтримки в iPhone 14 супутникового зв’язку для дзвінків та надсилання повідомлень поза зоною дії мережі стільникового зв’язку сколихнулися з новою силою на тлі нещодавнього анонсу співпраці Starlink та T-Mobile — вони хочуть під’єднати смартфони з 5G напряму до супутників, щоб покрити «мертві зони». Технологія-кандидат для цього вже існує — 5G NTN.

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Найбільш вірогідним кандидатом у партнери Apple з впровадження підтримки супутникового зв’язку на iPhone 14 Мін-Чі Куо назвав провайдера Globalstar. Хай там як, чекати відповіді на питання, чи буде в iPhone 14 підтримка супутникового зв’язку, залишилося недовго — презентація Apple відбудеться вже наступної середи, 7 вересня.