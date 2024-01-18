Суд не задовільнив клопотання Apple — Watch Series 9 й Ultra 2 тепер продаватимуться з вимкненим моніторингом кисню в крові

Як і передбачалося, Apple змушена була відмовитися від функції визначення рівня кисню в крові, щоб знову мати можливість продавати розумні годинники Apple Watch Series 9 та Watch Ultra 2 у США. Компанії не вдалося переконати суд дозволити їй продовжувати продаж повноцінних моделей, допоки вона оскаржить рішення Комісії з міжнародної торгівлі США (ITC).

Нагадаємо, патентна суперечка між компаніями Apple і Masimo, що продовжується, призвела до того, що ITC заборонила імпортувати і продавати в США моделі Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra Series 2. Комісія ухвалила, що сенсор визначення рівня кисню в крові, що використовується в обох цих пристроях Apple Watch, порушує патенти Masimo.

В результаті, наприкінці 2023 року Apple призупинила продаж цих моделей у США. Проте компанія подала апеляцію і домоглася тимчасового припинення заборони. Apple тимчасово дозволили продавати Watch Series 9 та Watch Ultra 2. Тепер апеляційний суд скасував мораторій і зобов’язав Apple знову припинити продаж обох моделей до 00:00 19 січня за Київським часом.

На виручку Apple прийшла Митна та прикордонна служба США, яка вирішила, що оновлена версія годинника без функції пульсоксиметрії виходить за рамки постанови ITC. Таким чином, в очікуванні апеляції Apple пропонує споживачам США версії Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2 без функції визначення кисню в крові. Компанія також пояснила, що «це не вплине на раніше придбані пристрої Apple Watch, які включають функцію визначення кисню в крові».

У годинниках без функції пульсоксиметрії, як і раніше, буде встановлено застосунок для моніторингу крові, але при натисканні на нього з’явиться повідомлення про те, що він більше не доступний. У цьому повідомленні пропонується зайти до застосунку «Здоров’я» на iPhone, щоб дізнатися подробиці.

Джерело: Engadget