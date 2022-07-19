Наступного року Apple скоротить найм персоналу та витрати на деякі команди

Економічний спад все більше впливає на IT-галузь. Нещодавно стало відомо, що Meta скорочує плани найму інженерів на 30% і натякає на можливі звільнення. Як повідомляють обізнані джерела, до таких заходів готується і компанія Apple. Вона планує наступного року уповільнити наймання співробітників та зростання витрат у деяких підрозділах.

Це рішення пов’язане із прагненням вести більш обережну фінансово-господарську діяльність у невизначені часи. Водночас це не є політикою всієї компанії. Зміни торкнуться не всіх команд, і Apple, як і раніше, планує агресивний графік випуску нових пристроїв у 2023 році, який включає гарнітуру змішаної реальності — першу велику нову категорію з 2015 року.

Зазначається, що Apple щорічно виділяє певну суму грошей кожному великому підрозділу для фінансування дослідження та розробки, закупівлі ресурсів та наймання персоналу. На 2023 рік компанія виділить деяким командам скромніший бюджет, ніж очікувалося. Для деяких груп компанія не збільшуватиме чисельність персоналу у 2023 році, хоча вона може найняти на 5-10% більше співробітників у поточному році. Також Apple має намір не заповнювати позиції співробітників, що звільняються, в деяких групах.

Джерело: bloomberg