Новини Пристрої 09.01.2024 о 14:01 comment views icon

Apple випустила перше промо Vision Pro — із відсиланням до оригінальної реклами iPhone

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Якщо ви давній прихильник Apple, реклама нової гарнітури може вам здатися знайомою.

Реклама Vision Pro під назвою «Get Ready‎» містить купу фрагментів із фільмів і телевізійних шоу, де персонажі надягають окуляри, шоломи чи маски (зокрема можна побачити уривки з «‎Вперед і вгору», «‎Людини-мурахи», «‎Зоряних війн: Нова надія» та «‎Залізної людини»).

Водночас загальна структура, як помітив автор The Verge Джей Пітерс, дуже нагадує першу рекламу iPhone під назвою «Hello», яка так само зібрала кілька кліпів з фільмів та серіалів, де люди відповідають на телефонні дзвінки. Зважаючи на те, що успіх смартфона був беззаперечним, реклама чудово спрацювала, і Apple планує повторити це зі своїм новим продуктом.

Попередні замовлення на Vision Pro стартують 19 січня, тоді як в офіційному доступі у США гарнітура з’явиться 2 лютого. Вартість, як і було заявлено попередньо, сягає $3500, тоді як за рецептурні лінзи доведеться сплатити додатково.

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Паралельно з рекламою Apple опублікувала рекомендації для розробників visionOS, в які додала дивне застереження — не використовувати в описі програм слова AR, VR, XR чи MR і натомість називати їх «додатками для просторових обчислень‎». Ймовірно, компанія планує таким чином диференціювати свої власні пропозиції, щоб споживачі не плутали програми для інших гарнітур VR/AR, зокрема для Meta Quest 3. Водночас сама Apple широко використовувала такі терміни для опису гарнітури, а генеральний директор Тім Кук назвав Vision Pro «абсолютно новою платформою доповненої реальності» під час її запуску на WWDC 2023.

У тому ж документі Apple попросила розробників вказувати, чи містять їхні програми такі рухи, як швидкі повороти або раптові зміни ракурсу камери. Таким чином, на сторінці продукту відображатиметься значок для попередження користувачів.

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