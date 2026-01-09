Антирекорд для Apple: на iOS 26 перейшли лише 15% власників iPhone

iOS 26 / Depositphotos

Apple не розкривала останніх даних щодо кількості користувачів iOS 26, однак сторонні аналітики кажуть про “надзвичайно” повільне впровадження.

За даними StatCounter (через Macrumors), на січень 2026 року на усіх доступних версіях iOS 26 працюють лише 15-16% активних iPhone у всьому світі. З них:

Натомість понад 60% iPhone, відстежуваних StatCounter, залишаються на iOS 18, причому iOS 18.7 та iOS 18.6 припадають на більшість активних пристроїв.

Якщо поглянути на історичні дані, то ситуація видається нетиповою. До прикладу, у січні 2025 року приблизно 63% iPhone працювали на одній з версій iOS 18 — тобто вже за 4 місяці після її випуску; у січні 2024 року iOS 17 досяг приблизно 54% ​​впровадження за аналогічний період, тоді як iOS 16 перевищила 60% впровадження до січня 2023 року. Виходячи з цих цифр, впровадження iOS 26 суттєво менше, ніж в попередників.

Що пішло не так?

На відміну від багатьох попередніх релізів, ‌iOS 26‌ вперше представила Liquid Glass, як фундаментальне візуальне оновлення, що імітує реальне скло і робить елементи (іконки, віджети та меню) напівпрозорими та адаптивними до контенту чи освітлення. Дизайн отримав неоднозначні відгуки, подекуди — його прозвали “оптичним кошмаром” і скаржились на нахил окремих ярликів, внаслідок чого користувачі відчували запаморочення, навантаження на очі чи навіть нудоту.

До того ж обіцяної розумної Siri чи повноцінного Apple Intelligence ми так і не отримали. При цьому у грудні компанія відправила на пенсію голову підрозділу ШІ.