Оновлення Apple iOS 27 “Rave” очистить код і покращить автономність

Андрій Шадрін

Оновлення iOS 27 від Apple під назвою “Rave” зосередиться на очищенні внутрішньої структури операційної системи: інженери внесуть зміни, які можуть призвести до кращої автономної роботи. Про це повідомив Марк Гурман із Bloomberg.


Зазначається, що ці зусилля будуть подібні до того, що Apple зробила багато років тому з оновленням Mac Snow Leopard, і включатимуть видалення застарілого коду, переписування наявних функцій і непомітні оновлення застосунків для підвищення продуктивності. У результаті, за словами Гурмана, ОС має стати швидшою та більш чутливою. Повідомляється, що Apple також планує певні зміни інтерфейсу, але не буде нічого настільки радикального, як переробка Liquid Glass, представлена в iOS 26, що, ймовірно, заспокоїть частину користувачів.

“Оновлення iOS 27 зосередиться на очищенні внутрішньої структури системи, щоб зробити її швидшою та більш чутливою. Apple прагне, щоб ці покращення ефективності перетворилися на відчутний приріст автономності для користувачів”, — пише Гурман.

Під внутрішньою кодовою назвою “Rave” iOS 27 також отримає покращення ефективності, які, за сподіваннями Apple, перетворяться на відчутний приріст автономності для користувачів. Наразі незрозуміло, чи буде Apple просувати ці покращення в маркетингу, чи просто дозволить користувачам самостійно їх помітити.

“Приведення програмного забезпечення в належний стан є особливо важливим, оскільки Apple готується до запуску нових категорій пристроїв, включно з MacBook Pro із сенсорним екраном і першим складаним iPhone”, — зазначає Гурман.

Очищення коду відбувається паралельно з іншим головним пріоритетом iOS 27 для Apple — покращенням її можливостей у сфері ШІ. Оновлена Siri у форматі чат-бота, яку Apple анонсувала в червні 2024 року, неодноразово відкладали, і тепер очікується, що частина її функцій з’явиться в iOS 27, а не в iOS 26, повідомляє оглядач Bloomberg. Ці зміни дозволять компанії також більш стабільно інтегрувати нові функції ШІ у екосистему iPhone та інших пристроїв.


У тому ж матеріалі Гурмана йдеться про плани компанії Tesla щодо впровадження підтримки Apple CarPlay у своїх автомобілях, які знову відтерміновані. Причиною є технічні складнощі з сумісністю між Apple Maps (компонентом iOS 26) та власною навігаційною системою Tesla, яка також відповідає за автономне керування, а також повільне розповсюдження оновлення iOS 26 серед користувачів iPhone. Через це запуск CarPlay, який очікувався наприкінці 2025 року, перенесено на невизначений строк у 2026 році.

Apple випустила iOS 26.3: безліч нових функцій не для iPhone

Джерело: MacRumors.com

