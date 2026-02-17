На iPhone запустили тест наскрізного шифрування в RCS-повідомленнях

Depositphotos

Apple тестує наскрізне шифрування (E2EE) RCS-повідомлень з iPhone у бета-версії iOS 26.4 для розробників.





Компанія оголосила про підтримку цієї функції минулого року. Після її впровадження користувачі iPhone та Android зможуть відправляти один одному зашифровані RCS-повідомлення. Однак наразі ця функція тестується тільки між “яблучними” пристроями. У Apple зазначають, що тестування на інших платформах поки неможливе.

Також не планується інтегрувати цю функцію в iOS 26.4. Вона буде впроваджена з наступними оновленнями ОС. RCS значно покращить якість обміну текстовими повідомленнями між iPhone та пристроями на Android. Проблемою залишається відсутність кросплатформного шифрування. Окрім цього рання бета-версія для розробників надає можливість плавного перемикання між відео та аудіоподкастами.

Серед інших ключових функцій iOS 26.4 за замовчанням буде захист від крадіжки пристроїв. Ця функція завжди була необов’язковою, оскільки передбачала додаткові обмеження, незручні для звичайного користувача. Однак, за даними MacRumors, у нові версії iOS вона працюватиме за замовчанням для всіх користувачів.





У документі служби підтримки Apple зазначається, що в режимі захисту від крадіжки для деяких функцій діють додаткові безпекові вимоги, коли iPhone користувача перебуває за межами звичних місць, зокрема, роботи чи дому. Ці вимоги допомагають запобігти внесенню важливих змін в обліковий запис або на пристрої з боку зловмисників у разі викрадення смартфона та якщо їм відомий пароль.

Для деяких дій, зокрема, доступу до збережених паролів або кредитних карт, необхідна біометрична аутентифікація за допомогою Face ID або Touch ID без альтернативної можливості скористатись паролем або резервними варіантами. Деякі дії, наприклад, зміна пароля облікового запису, також потребуватимуть очікування близько години. Після цього необхідно буде виконати додаткову аутентифікацію за допомогою Face ID або Touch ID.

Нова iOS отримала оновлену систему галереї заставок для головного екрану. Її було перероблено та оптимізовано для підвищення продуктивності. Зверху додано категорії та розділи з фото для категорій “Рекомендовані”, “Фото у випадковому порядку” та “Просторові сцени”, а також звичні категорії, які тепер можна додавати та видаляти.

У новій галереї тепер відображаються розділи “Погода”, “Астрономія”, “Емодзі” та інші. До кожної категорії додано описи. Для перегляду прикладів необхідно натиснути “Отримати” для додавання необхідних варіантів. Після завантаження можна передивитись всю колекцію або натиснути на галочку, щоб видалити колекцію з галереї.

Галерея також включає попередньо встановлені колекції для iOS 26 та заставки, специфічні для конкретного пристрою iPhone, які не можна видалити з налаштувань. Сама система стала плавнішою, краще інтегруючись з iOS.

ITC повідомляв, що Apple випустила iOS 26.3: безліч нових функцій не для iPhone. Водночас на iOS 26 перейшли лише 15% власників iPhone.

