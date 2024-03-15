Українські ритейлери відкрили передзамовлення найновіших MacBook Air на базі процесора M3 (раніше його отримали MacBook Pro), завдяки чому стали відомі ціни у гривнях та дата початку продажів в Україні. Йдеться саме про офіційні продажі нових ультракомпактних ноутбуків Apple.

Apple анонсувала оновлені MacBook Air 4 березня і вже 8 березня запустила продажі в США та інших країнах, а зараз новинки прямують в Україну. Пропозиції з’явилися одночасно в каталогах багатьох українських ритейлерів, які офіційно продають техніку Apple — Rozetka, MOYO, Comfy та інші. Повноцінні продажі стартують за тиждень (з 23 березня). Традиційно ціни вказуються як акційні зі знижкою (зазвичай, це піар-маніпуляція). Також доступна опція оплати покупки рівними частинами у різних банках — до 15 платежів. Пристрої доступні в чотирьох кольорах: чорний (новий колір, який має збирати менше відбитків пальців), сірий, сріблястий та золотий.

Ціни на нові MacBook Air (2024) на M3 в Україні

Новітні 13- та 15-дюймові ноутбуки Apple MacBook Air стали першими в серії з підтримкою під’єднання 2 моніторів (із закритою кришкою). Завдяки процесору M3 ноутбуки стали на 60% потужнішими за моделі на M1 і в 13 разів продуктивнішими за моделі минулих поколінь. Також вони оснащуються адаптером Wi-Fi 6E та швидшими SSD, ніж минулі моделі. Водночас новинки зберегли переваги попередників — дисплеї Liquid Retina, до 18 годин автономної роботи, камера 1080p, три мікрофони та підтримка Dolby Atmos.

Для порівняння, в США ціни на 13- та 15-дюймові MacBook Air з M3 стартують від $1099 і $1299 відповідно. В Європі, як завжди, дорожче — €1349 та €1649.

Одночасно з анонсом оновлених MacBook Air на M3 компанія Apple зняла з продажів MacBook Air (M1) 2020, з якого фактично почалася нова ера Mac на Apple silicon. Модель, яка досі топ, є на залишках в українських ритейлерів — пропозиції на неї починаються з 30 646₴.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!