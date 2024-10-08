Apple Watch повідомляє власників про хвороби ще до появи симптомів

Apple запустила застосунок Vitals для watchOS 11, який, за словами власників, може виявляти потенційні хвороби за кілька днів до появи симптомів.

Vitals, розроблений спеціально для Apple Watch, аналізує ключові показники здоров’я, зафіксовані під час сну протягом тижня. Деякі користувачі вже оцінили функцію і кажуть, що вона, здається, надає висновок щодо хвороби ще до появи симптомів у людини.

«Я почав використовувати Vitals у бета-версії, і відтоді захворів приблизно двічі. Обидва рази програма видавала попередження за кілька днів, попри те, що я не відчував себе погано».

Показники Vitals можна переглянути безпосередньо у програмі, або у відповідному розділі в застосунку Health на iPhone: йдеться зокрема про такі дані, як частота серцевих скорочень, частота дихання, температура зап’ястка, тривалість сну та рівень кисню в крові. Vitals початково визначає та встановлює типові показники, а потім сповіщає про відхилення від норми.

Деякі користувачі також кажуть, що застосунок виявляє зміни, пов’язані з вакцинуванням — так само, до появи будь-яких симптомів.

Водночас Apple зазначає, що її програма не призначена для діагностики чи лікування будь-яких захворювань.

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Застосунок доступний на Apple Watch Series 8 і новіших моделях, а також на Apple Watch Ultra з ‌watchOS 11‌.

Джерело: macrumors

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