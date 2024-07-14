Apple Watch пролежав в океані півтора роки — після цього годинник все ще працював

Користувач Apple Watch знайшов свій годинник в океані більше ніж через рік після того, як загубив. Це сталося завдяки опції Apple Find My, яка працює на пристроях компанії.

Apple Watch вижили під океаном до того моменту, як їх знайшли більше ніж через рік. Джаред Брік втратив свій годинник на Карибах та зміг повернути його завдяки Find My. Але дивним є інше — Apple Watch все ще перебував у робочому стані, попри тиск та вплив рідини.

У відео на YouTube Брік розповів, що ще в червні 2022 року відправився в подорож до Карибського басейну, щоб відсвяткувати день народження свого сина. Він подарував сину Apple Watch, а також купив собі. Власник заявив, що тоді пірнав з аквалангом двічі на день і ніколи не знімав при цьому Apple Watch. Це має сенс, оскільки пристрій сертифікований для глибини 50 м. Однак одного разу після дайвінгу на зап’ясті не було Apple Watch.

«Він зник, зіслизнув з мого зап’ястка у воду. Тоді я цього не усвідомлював, мою увагу відвертала справжня краса цього місця».

Більш ніж через рік Брік використав функцію Find My від Apple, щоб позначити Apple Watch як втрачений. У грудні він отримав голосову пошту від невідомого чоловіка з Карибського басейну, який стверджував, що у нього Apple Watch Джареда.

«Дякую Джонатану з Карибського басейну за те, що він знайшов годинник, зв’язався зі мною, надіслав мені його, і компанії Apple за створення такої чудової технології».

Можна порадіти за власника, але випадок дивний навіть для історій про техніку Apple. Годинник мав рік пролежати рік на глибині, при цьому у середину не мала потрапити досить хімічно активна морська вода.

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Джерело: Wccftech

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