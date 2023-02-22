Apple Watch з ЕКГ та SpO2 можуть заборонити у США – Комісія з міжнародної торгівлі винесла рішення на користь двох компаній-власників патентів

Виробник медичного обладнання AliveCor розповів про те, що президент Джо Байден залишив чинним рішення Комісії з міжнародної торгівлі, яке може призвести до потенційної заборони на ввезення в США Apple Watch через функцію ЕКГ.

Ще в грудні комісія винесла остаточне рішення про те, що Apple порушила патент на технологію електрокардіографів AliveCor. У постанові рекомендовано обмежену заборону використання моделей Apple Watch з функціями ЕКГ. Заборона означає, що Apple більше не зможе імпортувати Apple Watch із функціями ЕКГ у США для продажу. Компанія має намір оскаржити рішення у федеральному суді.

Перешкодити забороні може вето президента США. Хоча президенти зазвичай не втручаються у рішення комісії, у 2013 році Обама наклав вето на аналогічну заборону на імпорт після ухвали про те, що iPhone та iPad порушують права Samsung. Цілком можливо, що Apple сподівалася, що історія повториться.

Рішення Байдена не означає, що всі Apple Watch від Series 4 до Apple Watch Ultra (за винятком обох поколінь SE) зникнуть із прилавків магазинів. У Apple стверджують, що рішення комісії наразі не має сили. Це пов’язано з тим, що Рада з патентних апеляцій нещодавно ухвалила, що технологія ЕКГ компанії AliveCor не може бути запатентована, і тепер AliveCor має виграти апеляцію на це рішення, щоб заборона набула чинності.

AliveCor – не єдина медична технологічна компанія, яка вимагає заборони Apple Watch. Masimo також подала до суду на Apple за нібито порушення п’яти патентів на пульсоксиметрію. Минулого місяця Комісія з міжнародної торгівлі також винесла рішення на користь Masimo і вирішить, чи виправдана потенційна заборона на імпорт у травні. Заборона торкнеться будь-яких Apple Watch з датчиком SpO2 (наприклад, Series 6 або новіше, за винятком SE).

Патентні баталії не нові, з урахуванням популярності Apple Watch та розміру капіталу Apple. Цілком ймовірно, що AliveCor і Masimo, а також інші компанії, що йдуть тим самим шляхом, сподіваються на солідні ліцензійні відрахування від Apple.

Проте ситуація потенційно може завершитися створенням юридичного прецеденту щодо впровадження медичних технологій у пристрої, що носяться – включаючи моніторинг артеріального тиску та рівня глюкози в крові. Для розробки таких функцій потрібно багато часу та ресурсів через тривалі процедури схвалення. Патентні проблеми здатні додати ще один рівень складності, а все це разом відобразиться на ціні та доступності пристроїв.

Джерело: The Verge