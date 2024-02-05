Apple замовила серіал про матір-одиначку, яка прямує на OnlyFans через фінансові проблеми — головні ролі у Ель Фаннінг і Ніколь Кідман

Apple замовила серіальну адаптацію майбутнього роману Руфі Торп «Margo’s Got Money Troubles» / У Марґо проблеми з грошима (саму книгу опублікують у червні 2024-го).

Сюжет зосереджується на 20-річній матері-одиначці Марґо Міллет (Ель Фаннінг), яка ледь зводить кінці з кінцями й вимушена створити акаунт на OnlyFans. Вона, як донька колишнього професійного борця, використовує ці навички у роботі, що зрештою призводить до успіху на платформі.

У серіалі також зіграє Ніколь Кідман. Сценарій доручено Девіду Е. Келлі, а постановку — студії А24. Келлі також виступить шоураннером і виконавчим продюсером — у компанії з Ель та Дакотою Фаннінг, Бріттані Каган Ворд, Метью Тінкером та Чеком Проппером.

«Margo’s Got Money Troubles» — четверта спільна робота Кідман і Келлі, які раніше працювали над серіалами «Велика маленька брехня» та «Знищення» на HBO та «Дев’ятеро цілковитих незнайомців» на Hulu.

Фаннінг відзначилась схваленою критиками головною роллю у серіалі Hulu «Велика», за яку отримала номінацію на «Еммі» та три номінації на «Золотий глобус». Нещодавно акторка також знялася в кримінальному серіалі Peacock «Дівчина з Плейнвілля». Серед робіт у кіно — «Малефісента» з Анджеліною Джолі, «Неоновий демон» і «Супер 8».

Кідман, яка є однією з найзатребуваніших акторок у кіно, також довела в останні роки, що може бути не менш успішною на телебаченні. Вона отримала дві нагороди «Еммі» за перший сезон «Великої маленької брехні» — як найкраща акторка та виконавча продюсерка мінісеріалу, а також дві номінації на «Золотий глобус» за цей самий серіал та «Знищення». Кідман — п’ятиразова номінантка на «Оскар» і володарка нагороди 2023 року за найкращу жіночу роль у фільмі.

Джерело: Variety