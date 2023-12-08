Apple запатентувала зовнішній модульний ліхтарик для Apple Watch

У розумному годиннику Apple Watch є функція ліхтарика. Коли потрібно підсвітити щось у темряві, екран виводить біле зображення на високій яскравості, освітлюючи навколишній простір. Однак майбутні версії Apple Watch можуть оснащуватися зовнішнім ліхтариком, який має бути кориснішим.

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Apple зареєструвала патент, який описує пристрій під назвою «Модульний світильник для пристрою, що носиться», який «призначений для інтеграції з пристроями, що носяться». Його можна підключити зовні до корпусу розумного годинника і ремінця.

Креслення, що додаються до патенту, демонструють, як може виглядати майбутній годинник Apple Watch із зовнішнім ліхтариком, прикріпленим до ремінця. Це виглядає більш практичним рішенням, оскільки користувач може направити його, як ліхтарик, туди, куди він хоче, замість повертати зап’ястя, щоб направити екран, у якого менший діапазон і яскравість.

Більш того, модульний світильник матиме власне джерело живлення, тому його використання не вплине на батарею Apple Watch. Він також матиме кнопку для увімкнення/вимкнення. Разом з тим у патенті йдеться, що «модульний світильник може отримувати інформацію від пристрою для активації (ввімкнення) або деактивації (вимикання) одного або декількох джерел світла модульного блоку освітлення», тобто користувачі також можуть керувати ним за допомогою Apple Watch.

У патенті також йдеться про використання у конструкції світильника вологостійких елементів, таких як ущільнювачі, які запобігають попаданню рідини на чутливі компоненти.

Патент також показує, що модульний ліхтар можна відокремити від ремінця годинника, але «в деяких варіантах реалізації ремінець пришитий, приклеєний або іншим чином постійно прикріплений» до світильника.

Джерело: gsmarena