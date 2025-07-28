Новини IT-бізнес 28.07.2025 comment views icon

Apple зможе врятувати виробництво Intel у цікавий спосіб

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Андрій Русанов

Редактор новин

Apple зможе врятувати виробництво Intel у цікавий спосіб

Невдовзі Apple зможе буквально врятувати контрактне виробництво Intel, яке новий керівник компанії поставив у жорстку залежність від попиту та потреб клієнтів.

Нагадаємо, раніше новий голова Intel Ліп-Бу Тан скасував техпроцес 18A для клієнтів. Компанія нібито мала сконцентруватися на розвитку 14A, але, як повідомляє Reuters, після оголошення фінансових результатів CEO повідомив, що компанія може скасувати навіть його, якщо не буде клієнтів. За його словами, інженери компанії вже зараз зайняті роботою з клієнтами, щоб пришвидшити запуск контрактного виробничого процесу наступного покоління.

«Ми розробляємо Intel 14 з нуля у тісній співпраці з великими зовнішніми клієнтами. У майбутньому наші інвестиції в Intel 14A базуватимуться на підтверджених зобов’язаннях перед клієнтами. Ми створимо те, що потрібно нашим клієнтам, коли їм це потрібно, і заслужимо їхню довіру завдяки послідовному виконанню», — доповідає Тан у службовому листі, опублікованому разом із результатами.

Фактично це означає жорстку прив’язку інвестицій у нову технологію до конкретних замовлень. Відповідно, ці замовлення потрібні. І тут на сцену виходить Apple. Аналітик Джефф Пу повідомляє, що Apple може бути серед клієнтів, які зацікавилися Intel 14A. Компанія розглядає можливість для виробництва на ньому наступних чипів серії M. За словами Пу, Intel вже почала роздавати партнерам ранні комплекти проєктування процесів 14A (PDK).

«Наступний етап розвитку процесу Intel 14A включатиме RibbonFET другого покоління та PowerDirect, що стане технологічною еволюцією, побудованою на основі PowerVia, представленої в Intel 18A. Орієнтуючись як на штучний інтелект, так і на периферійні застосування, Intel вже надала ключовим клієнтам ранні версії 14A PDK, причому деякі з них виявили зацікавленість у виробництві тестових чипів. Ми очікуємо, що ігрові графічні процесори NVIDIA (нижчий рівень) та серія M від Apple вийдуть на Intel 14A», — пише аналітик.

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Тож, ймовірно, Apple та NVIDIA будуть серед перших клієнтів, які приймуть 14A. Випадок Apple особливо цікавий, оскільки виробництво чипів серії M завжди було ексклюзивом TSMC. Проте використання можливостей Intel може бути корисним на тлі зростання світового економічного та політичного напруження.

Джерело: MacRumors

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