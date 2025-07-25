Intel звільняє 24 000 працівників та скорочує активність в кількох країнах

Новий звіт про Intel прибутки компанії дозволяє підрахувати кількість звільнень, вже здійснених і майбутніх, та розповідає про масштабне згортання проєктів.

У квітні Intel вперше оголосила про майбутні скорочення та вдтоді звільнила тисячі співробітників. Звіт про прибутки компанії за другий квартал розповідає про різке скорочення її діяльності. Intel заявляє, що відмовляється від запланованих проєктів у Німеччині та Польщі, припиняє свої операції в Коста-Риці та планує завершити 2025 рік із загальною кількістю «основних співробітників» близько 75 000.

Наприкінці минулого року в Intel працювало 109 800 осіб, з яких 99 500 були «основними співробітниками». Отже, цього року компанія звільнить близько 24 000 осіб та скоротиться приблизно на чверть. Під час конференції з питань прибутків генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан заявив, що компанія свого часу надмірно інвестувала в нові заводи, без забезпечення їх належним попитом на продукцію. Виробництво стало «безпідставно фрагментованим», у той час, як його слід було нарощувати лише у прив’язці до конкретних етапів.

«Я не підтримую переконання, що якщо ви щось створите, то вони прийдуть. Під моїм керівництвом ми створимо те, що потрібно клієнтам, коли їм це потрібно, і заслужимо їхню довіру», — зазначив Ліп-Бу Тан.

У Німеччині та Польщі, де Intel планувала витратити десятки мільярдів доларів, відповідно, на «мегафабрики», які б працевлаштували 3000 людей, та на складальний й випробувальний центр, який би винайняв 2000 працівників, компанія «більше не рухатиметься вперед із запланованими проєктами». У Коста-Риці, де Intel найняла понад 3400 співробітників, компанія, вочевидь, припиняє роботу, принаймні значною мірою. Вона «консолідує свої операції зі складання та тестування в Коста-Риці на своїх більших об’єктах у В’єтнамі».

Компанія також продовжує скорочувати витрати в Огайо: «Intel ще більше уповільнить темпи будівництва в Огайо, щоб забезпечити відповідність витрат ринковому попиту». Фінансовий директор Девід Зінснер каже, що Intel продовжуватиме інвестувати у підприємство і будівництво триватиме.

Частково через $1,9 млрд, які Intel заклала на скорочення та реструктуризацію, компанія все ще втрачає гроші в цьому кварталі. Звіт повідомляє про збитки в розмірі $2,9 млрд при $12,9 млрд квартального доходу (який не змінився порівняно з минулим роком). На тлі тривалого буму штучного інтелекту бізнес ЦОД Intel зріс лише на 4% в річному обчисленні, до $3,9 млрд. Виробництво чипів для ПК знизилося на 3%, до $7,9 млрд. Літографічний бізнес Intel з виробництва чипів для сторонніх клієнтів зріс на 3%, до $4,4 млрд. Компанія заявляє, що скорочує витрати на $17 млрд протягом року.

«Перший процесор Panther Lake, як і раніше, має постачатися пізніше цього року, а додаткові SKU з’являться в першій половині 2026 року», — також йдеться у звіті.

За словами генерального директора, наступний процесор Nova Lake з’явиться до кінця 2026 року. Він каже, що «вжив заходів для виправлення минулих помилок щодо можливостей багатопотокової обробки» в продуктивних ядрах процесорів Intel. Щобільше, CEO бере на себе особисту відповідальність за кожен новий дизайн чипа. Також компанія нарощує виробництво своїх відносно популярни процесорів Lunar Lake у наступному кварталі.

Джерело: The Verge