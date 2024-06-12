Apple знову виборола у Microsoft звання найдорожчої компанії у світі – завдяки штучному інтелекту вона має капіталізацію $3,33 трлн

У середу Apple знову стала найдорожчою компанією у світі, потіснивши Microsoft з першої позиції. Компанія з Купертіно просунулася вперед у перегонах за домінування в технологіях штучного інтелекту.

Ціна акцій Apple підскочила майже на 4% до рекордних $215,04, що призвело до ринкової капіталізації компанії в $3,29 трлн. На момент підготовки матеріалу ці показники зросли до $217,31 та $3,33 трлн, відповідно. Водночас ринкова капіталізація Microsoft склала $3,24 трлн, вперше за п’ять місяців поступаючись Apple.

Зростання вартості акцій відбувається, коли індекс Nasdaq досяг рекордного рівня через нові ознаки охолодження інфляції.

Акції Apple зросли більш ніж на 7% під час попередньої сесії – через день після того, як компанія оприлюднила ряд функцій із підтримкою штучного інтелекту та вдосконалене ПЗ для своїх пристроїв на конференції WWDC. Кілька аналітиків кажуть, що цей крок сприятиме продажам iPhone.

«На всі ці запитання щодо відставання Apple з погляду технологій штучного інтелекту було дано відповідь на Worldwide Developers Conference», — сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями компанії Wedbush Securities у Лос-Анджелесі.

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Apple відстає від таких конкурентів, як Microsoft і Google, у розпеченій сфері штучного інтелекту, тому цього року її акції мали дещо нижчі ціни порівняно з конкурентами.

Однак деякі занепокоєння щодо слабких показників акцій зменшилися після того, як Apple перевершила очікування ринку щодо квартальних результатів і прогнозу в травні та оприлюднила рекордний план викупу на $110 млрд. У 2024 році акції Apple зросли приблизно на 12%, тоді як Microsoft додала близько 16%, а Alphabet – майже 28%. Та всім їм далеко до темпів зростання ціни акцій Nvidia, які цього року зросли на колосальні 154%, а ринкова капіталізація компанії досягла $3,11 трлн, ненадовго випередивши ринкову вартість Apple минулого тижня.

Джерело: reuters