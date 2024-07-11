Apple зростає швидше за всіх на ринку ПК — +21% у 2024 році. Але лише четверта за продажами

Комп’ютерна галузь поступово відновлюється й повертається до зростання після кількох років зниження поставок. Найкраще за всіх на цьому ринку почувається Apple.

Згідно зі звітом IDC, світові постачання настільних комп’ютерів та ноутбуків у другому кварталі 2024 року зросли на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це був другий підряд квартал з ростом для галузі ПК після періоду спаду, що тривав 7 кварталів постіль. Райан Рейт, віцепрезидент групи IDC, зазначив, що зростанню сприяло поєднання двох факторів: ажіотажу ринку навколо ПК, орієнтованих на штучний інтелект, і комерційного циклу оновлення систем. Це й дало вкрай необхідний поштовх для ринку ПК.

Apple та Acer очолили рейтинг виробників за темпами зростання поставок. Якщо галузь в цілому зросла на 3%, то Apple може похвалитися результатом у 20,8%. Acer показала збільшення поставок на 13,7%. У Lenovo й HP показники значно скромніші ─ 3,7% та 1,8% відповідно. Dell єдина з великих компаній зазнала зниження поставок ─ на 2,4%.

Водночас Lenovo й HP продовжують суттєво випереджати інших виробників за загальними обсягами постачання. Lenovo лідирує на ринку ПК, на неї припадає частка 22,7% всіх постачань. У HP цей показник становить 21,1%. Apple, яка змогла найбільше наростити постачання, займає 4-те місце за кількістю відвантажених пристроїв з показником 8,8% частки ринку.

Очікується, що ПК, орієнтовані на штучний інтелект, спричинять нову хвилю оновлень, хоча IDC повідомляє, що лише близько 3% ПК, відвантажених цього року, оптимізовані для завдань ШІ. Також очікується, що Apple й надалі нарощуватиме обсяги постачання завдяки інтеграції Apple Intelligence, що дає змогу компанії отримати вигоду від зростаючого попиту на ПК, оптимізовані для ШІ.

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Джерело: IDC