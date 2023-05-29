ARM анонсувала нові ядра CPU Cortex X4, A720, A520, а також GPU Immortalis G720, Mali G720 та Mali G620 – +15-20% до продуктивності та ефективності

На виставці Computex 2023 компанія Arm анонсувала нову лінійку обчислювальних ядер серій Cortex-A та Cortex-X, а також GPU нового покоління Immortalis G720, Mali G720 та Mali G620. Всі обчислювальні ядра використовують лише 64-бітну архітектуру.

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Флагманське обчислювальне ядро Cortex-X4 багато в чому схоже на торішнє X3, але має низку поліпшень та оптимізації. Пристрій отримав збільшену кількість деяких функціональних блоків. При цьому фізичні розміри ядра збільшилися менш як 10%. При роботі Cortex-X4 на тих самих частотах, що й Cortex-X3, нове ядро споживає на 40% менше енергії. Загалом приріст продуктивності Cortex-X4 досягає 15%.

Ядро середнього рівня Cortex-A720 має забезпечити приріст продуктивності на 20% при тому самому рівні енергоспоживання, що торішня версія A715. Конвеєри було скорочено шляхом видалення одного циклу з механізму прогнозування розгалужень.

Енергоефективне ядро Cortex-A520 стало ще ефективнішим. Приріст цього показника сягає 22%. Це вдалося досягти завдяки покращенню прогнозування розгалужень, а також видаленню або зменшенню деяких функцій продуктивності. Проте загальна продуктивність збереглася завдяки більшій ефективності.

Нові графічні чипи Arm 5-го покоління представлені версіями Immortalis G720, Mali G720 та Mali G620. GPU Immortalis G720 може містити до 16 ядер, Mali G720 – від 6 до 9 ядер, а Mali G620 – обмежений 5 ядрами. Відмінності між Immortalis G720 та Mali G720 (крім кількості ядер) також полягають у наявності модуля трасування променів. У випадку Immortalis це обов’язковий компонент, тоді як Mali G720 може мати його, але не зобов’язаний. Це залишається на розсуд OEM-виробників.

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Флагманський GPU Immortalis G720 отримав низку оптимізацій, які покращили пропускну спроможність та знизили енергоспоживання. Завдяки цьому вдалося досягти підвищення продуктивності на ват на 15%, а також підвищення пікової продуктивності в середньому на 15%. Що стосується реальної продуктивності, Arm обіцяє покращення до 20% порівняно з Immortalis G715. В основному це пов’язано з економією ресурсів смуги пропускання завдяки Deferred Vertex Shading.

Завдяки кращому використанню пропускної смуги до мобільних проєктів можуть додаватися ефекти рівня ПК, такі як динамічне освітлення в реальному часі, розмиття, глибина різкості та оклюзія навколишнього простору на екрані. Фактично, внаслідок цього десктопний рендерер Unreal Engine 5 з’явиться на Android пізніше цього року.

Джерело: xda-developers 1, 2