ARM анонсувала нові та оновлені процесорні ядра ARMv9, а також нові вбудовані графічні процесори. Компанія розповіла про ядра Cortex-X925, Cortex-A725 та оновлене Cortex-A520. З відеочипів з’явилися Immortalis-G925, Mali-G725 та Mali-G625.

Ядра Cortex-X925, Cortex-A725 та Cortex-A520

У 2024 році ARM зосереджена на вдосконаленні торішньої архітектури ARMv9.2. Компанія переводить всі новітні ядра на вдосконалену 3-нм техпроцес, який має забезпечити приріст продуктивності енергоефективності та масштабованості. Нові рішення ARM пристосовані для мобільних застосунків зі штучним інтелектом та додає підтримку 64-розрядних інструкцій AArch64. Розробки орієнтовані не тільки на гаджети Android, алей на ноутбуки з Windows.

Компанія обіцяє швидкості понад 3,6 ГГц разом з «оптимальними показниками потужності, продуктивності та площі». Архітектура ARMv9.2 на процесі 3 нм також суттєві покращення з новим великим ядром Cortex X925, яке ARM вважає новим топом для мобільних пристроїв. Архітектуру було оптимізовано для вищих тактових частот та кращого рівня ефективності, що забезпечує більшу обчислювальну потужність на ват. Це досягається за допомогою кількох архітектурних інновацій, включаючи розширені конвеєри виконання, покращене передбачення розгалужень та розширені можливості виконання поза порядком. Результатом вдосконалень є збільшення кількості інструкції за цикл. Ядра Cortex X925 працюватимуть на частоті до 3,8 ГГц.

Тести, представлені ARM, які слід сприймати критично, демонструють суттєвий приріст однопотокової та багатопотокової продуктивності, що робить ці нові рішення ідеальними для різноманітних програм. Компанія навіть заявляє про лідерство продуктивних ядер Cortex X925 в однопотоковому тесті та перемогу над Intel і AMD. Також в ARM кажуть про подовження терміну роботи від акумулятора завдяки енергоефективності та краще керування температурою, покращену безпеку та продуктивність ШІ. Для розробників компанія представила нові бібліотеки KleidiAI.

Cortex-A925 забезпечує відчутне підвищення продуктивності в порівнянні з попереднім поколінням — до 36% на одно ядро, а також покращення продуктивності ШІ до 46% порівняно з Cortex-X4. Ядро Cortex-A725 має стати оновленим Cortex-A720 з покращенням продуктивності на 35% та енергоефективності на 25%. Оновлення Cortex-A520 забезпечує 15% підвищення енергоефективності та перехід на 3 нм. Продуктивні ядра Cortex X925, збалансовані Cortex A725 та енергоефективне оновлене Cortex A520 отримають потужну графіку починаючи з Immortalis G925.

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Графіка Immortalis-G925, Mali-G725 і Mali-G625

Нові графічні процесори ARM Immortalis-G925, Mali-G725 і Mali-G625 охоплять різномаїття споживчих пристроїв, від флагманських та недорогих смартфонів до розумних годинників й інших пристроїв.

Immortalis-G925 з 10 або більше ядрами, призначений для високопродуктивних пристроїв, таких як флагманські смартфони. Mali-G725 масштабується від 6 до 9 ядер та призначений для преміальних телефонів, пропонує ту саму підтримку API, що й старша модель, але оптимізований для пристроїв нижчого рівня. Mali-G625 отримає від 1 до 5 ядер, він націлений на розумні годинники та бюджетні смартфони.

Нові графічні процесори є другою ітерацією 5 покоління вбудованої графіки, представленого ARM у 2023 році. Порівняно з торішнім Immortalis-G720, G925 має забезпечити на 37% більше кадрів в секунду в іграх разом з на 30% меншим споживанням енергії. Компанія стверджує про 49% приріст в Genshin Impact, +49% в Roblox та від 20% до 72% в інших іграх.

Щоб задовольнити попит на складнішу геометрію в іграх, Immortalis-G925 представляє новий механізм попереднього проходження фрагментів (fragment prepass). Він позбавляє ігри від необхідності виконувати сортування будь-яких об’єктів або примітивів і зменшує кількість оновлень під час обробки геометричних робочих навантажень. Це веде до скорочення циклів рендерингу на 43%.

Immortalis-G925 покращує продуктивність трасування променів до 52% на складних об’єктах. Завдяки внутрішньому тестуванню вмісту трасування променів ми продовжуємо покращувати продуктивність трасування променів. Крім того, розробники можуть дещо знизити точність прозорості ігрових сцен, щоб отримати підвищення продуктивності до 52% разом із 57% скороченням використання пам’яті. Immortalis-G925 тепер підтримує на 50% більше шейдерних ядер, завдяки чому його топова конфігурація становить 24 ядра порівняно з 16 ​​у попередньому поколінні. Також ARM приділила багато уваги покращенню обробки штучного інтелекту.

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Джерела: ARM, AnandTech, TechPowerUp, VideoCardz

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